"ДТЕК Нафтогаз" треба згода власників ще 1,13% євробондів для їх швидкої реструктуризації, їм дано ще 7 днів

"ДТЕК Нафтогаз" продовжила на тиждень – до 7 травня включно – термін прийняття заявок власників її єврооблігацій на $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V. на пролонгацію строку їх погашення на три роки та збільшення номінальної ставки доходності з 6,75% до 9,875% річних.

Як зазначається у біржовому повідомленні "ДТЕК Нафтогаз", станом на 30 квітня вже отримана згода від власників 88,87% облігацій, тоді як для проведення реструктуризації за запропонованими компанією умовами необхідно понад 90%.

В той же час емітент попередив, що якщо цих 90% не буде, він може піти іншим варіантом, який потребує схвалення лише або 50% від кількості власників облігацій, або власників 75% загальної суми облігацій. Втім, в такому випадку платіж за згоду, запропонований всім власникам євробондів-учасникам реструктуризації загальним розміром $2,75 млн, не сплачується.

Це вже друга пролонгація терміну прийому заявок: 23 квітня компанія повідомила, що отримала згоду від власників 88,66% облігацій та продовжила термін прийому заявок на сім днів.

Згідно з умовами реструктуризації, які "ДТЕК Нафтогаз" запропонувала 9 квітня, підвищена процентна ставка 9,875% має нараховуватися з 30 квітня цього року, а основна суму боргу виплачуватися поступово: $27,5 млн 30 квітня цього року, а потім по $27,5 млн кожні півроку – 31 грудня та 30 червня, а залишок – під час остаточного погашення 31 грудня 2029 року.

Компанія також просить згоди власників бондів дозволити їй не публікувати фінансову звітність до кінця воєнного стану, бо постанови регулятора НКРЕ обмежує здатність публічно розкривати певну фінансову та операційну інформацію та дані.

В обґрунтування реструктуризації "ДТЕК Нафтогаз" нагадала про запроваджений Національним банком України мораторій на транскордонні, який суттєво обмежує можливості "ДТЕК Нафтогаз" здійснювати транскордонні перекази коштів з України для фінансування платежів за облігаціями.

Зазначалося також, що Росія обстрілами чотири рази пошкоджувала об’єкти інфраструктури групи (переважно газові компресори). Ремонтні роботи тривають та, як очікується, потребуватимуть загальних капітальних витрат приблизно у розмірі EUR25 млн.

"ДТЕК Нафтогаз" уточнила, що консолідований дохід від продажу газової продукції (включаючи продаж природного газу, газового конденсату та продаж придбаного природного газу) знизився з 27,04 млрд грн у 2023 році до 19,84 млрд грн у 2024 році, головним чином внаслідок природного виснаження свердловин.

Консолідований видобуток природного газу склав приблизно 1,3 млрд куб. м у 2025 році та, як очікується, залишатиметься у межах історичного діапазону у 2026 році.

"Головним чином внаслідок впливу мораторію НБУ, Емітент очікує, що не зможе погасити Облігації у дату погашення (31 грудня 2026 року)", – вказувала компанія.

Вона також зазначала, що її дочірні компанії NGD та Kosul володіють правами на розробку певних проєктних ділянок глибоких горизонтів, які мають особливо складні геологічні та технічні характеристики, тому потребуватимуть значно більших капіталовкладень для розробки, ніж більш традиційні проєктні ділянки. Як результат, вони ще не розробляли такі ділянки, але у найближчому майбутньому пропонується передати ліцензійні права щодо них одній або кільком новим проектним компаніям SPV, які потім намагатимуться розробляти ці ділянки, розділяючи проектні ризики, зокрема шляхом залучення одного або кількох спільних підприємств та фінансових партнерів.

Для реалізації проєктів "ДТЕК Нафтогаз" просить згоди від кредиторів для можливості створення нових прямих або непрямих дочірніх компаній, які діятимуть як операційні компанії стосовно SPV, так і як холдингові компанії однієї або кількох SPV. А також на продаж та передачу одній або кільком SPV прав на користування надрами NGD та Kosul стосовно двох ліцензійних ділянок на глибині понад 6250 м з подальшим залученням за справедливою ринковою вартістю сторонніх осіб.

Як повідомлялося, "ДТЕК Нафтогаз" 2022 року видобув 2 млрд куб. м природного газу (2021 року – 2,06 млрд куб. м).

Компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн і Бірківсько-Зіньківської – за 211 млн грн.

Згідно з даними Франкфуртської біржі, облігації "ДТЕК Нафтогаз" котируються по курсу 92,63% від номіналу. У день оголошення пропозиції про реструктуризацію їх курс склав 91% від номіналу.