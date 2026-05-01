Населення покриває 13% ринкових витрат на комунальні послуги за рахунок Національного кешбеку – дослідження

Учасники урядової програми "Національний кешбек" спрямовують 70% отриманих коштів на оплату комунальних послуг, що дозволяє закрити 13% загальних ринкових витрат населення у цій категорії.

Такі дані спільного дослідження Mastercard та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства презентував віцепрезидент із розвитку бізнесу Mastercard Services в Україні та Молдові Вадим Поліщук у Києві у п’ятницю.

Згідно із результатами презентації щодо ефективності програми, кошти кешбеку активно повертаються в економіку. Крім комунальних платежів, українці витрачають кошти з програми на телеком-послуги (8%), аптеки (6%) та продукти харчування (5%), ще 17% припадає на інші категорії (донати та оплата поштових відправлень).

Дослідження показало, що 67% респондентів користуються програмою. При цьому, серед користувачів 95% оцінюють її позитивно або нейтрально.

Основними мотивами участі є можливість економії (68%), підтримка національного виробника (45%) та регулярність покупок товарів, на які поширюється програма (41%).

Серед категорій товарів, за які українці найчастіше накопичують кешбек, лідирують продукти харчування (86%) та лікарські засоби (39%). Також до переліку популярних позицій увійшли мийні засоби (28%), товари для дому (27%), товари для догляду за собою (19%), одяг та взуття (13%), товари для домашніх улюбленців (12%), канцелярія (10%) та книги (8%).

Вадим Поліщук підкреслив цільовий характер допомоги: 63% користувачів мають сімейний дохід до 40 тис. грн на місяць. Частка учасників із доходом 40-60 тис. грн становить 19%, 60-75 тис. грн – 5%, 75-100 тис. грн – 9%, і лише 4% користувачів мають дохід понад 100 тис. грн. Також 41% користувачів підтвердили, що почали частіше купувати українське, а для 71% із них саме кешбек став основною причиною зміни поведінки.

Дослідження включало якісний етап (10 респондентів) та кількісне опитування 1,3 тис. осіб віком 18-80 років у містах із населенням від 50 до 500 тис. + осіб. Також використовувалася анонімізована транзакційна аналітика Mastercard на базі банків-партнерів програми.