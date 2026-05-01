16:58 01.05.2026

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

У можливості відновлення суднобудування у Миколаєві, переконаний голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, але вважає за потрібне робити це поступово.

"Миколаїв виробляв 75% всього суднобудування Радянського Союзу. Але треба казати і про неприємні речі: Миколаїв будував в радянські часи два умовних Panamax на рік, а зараз два вагових судна такого класу випускає один південнокорейський завод на місяць, там працює 150 людей, а все інше – роботи. А в нас працювало 60 тис. людей у цій галузі, значну кількість фахівців ми втратили, тому що заводи росіяни викупали та банкротили, це був просто був економічний знос", – розповів Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому очільник ОВА наголосив, що "у нас є все для того, щоб ця галузь працювала".

"На мою думку, треба відновлювати поступово – починати не з авіаносців, а будувати конкурентні яхти, моторні катери та інше. Так, у нас є компетенція побудувати авіаносець, він буде дуже дорогий, але побудувати ми його можемо. Проте зараз концепція військової доктрини змінилася, тому й концепція суднобудування буде змінюватися. Всі бачать, як великі кораблі топлять дронами, а Україна вже є дроновою державою з досвідом їх створення та використання. На мою думку, і розвиток суднобудування буде йти і в цьому напрямку також. Тому відновлювати, а точніше вибудовувати галузь буде важко, ми будемо робити це поступово", – сказав він.

Кім зазначив, що в Данії закрилися заводи виробництва кораблів через неконкурентність. В Румунії працює компанія Damen, є представництво і в Миколаєві.

"Південна Корея зацікавлена в розміщенні виробництва по флоту, в цілому азійський ринок зацікавлений. Питання в тому, що вони хочуть у нас людей забрати, щоб там у себе все створити. Я ж хочу локалізацію тут, щоб технології залишалися і розвивалися. І в нас є перевага: після війни багато країн буде залучено до відновлення. Це наш шанс – привести на відновлення в Україну великі підприємства, найконкурентніших гравців світового ринку", – розповів очільник обладміністрації.

При цьому він повідомив про роботу над концепцією, щоб на частині промислових територій зробити суспільний простір. "Такий досвід є, наприклад, у Данії, де урбанізують застарілі підприємства в центрі міста. Частина має залишитися для виробництва кораблів зі стапелями, а частина перетворена у технологічний парк чи інститут. Гігантоманія, яка раніше була, вже не потрібна", – сказав Кім.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 01.05.2026
Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

17:10 01.05.2026
Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

16:18 01.05.2026
Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

16:03 01.05.2026
Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

15:35 01.05.2026
Асоціація прифронтових міст відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

Асоціація прифронтових міст відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

14:46 01.05.2026
УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

06:37 01.05.2026
Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

16:38 27.04.2026
В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

13:34 19.04.2026
У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

