Уряд не планує додавати нові категорії витрат до "Національного кешбеку", проте працює над нарахуванням коштів за вагові товари

Нові категорії витрат найближчим часом не будуть додані до урядової програми "Національний кешбек", повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів під час презентації результатів дослідження ефективності програми у Києві у п’ятницю.

"Міністерство економіки не робить ніяких рухів без аналітики. Аналітика для створення продукту, аналітика під час реалізації проєкту і його коригування. Ми подивилися найбільш затребувані ті сфери, які на сьогодні є, для витрати кешбеку і заакцентували туди, куди ми бачимо найбільший буде кумулятивний ефект для повернення грошей", – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо впровадження інших категорій витрат.

Кіндратів додав, що їх розширення не планується.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев додав, що наразі міністерство працює над удосконаленням програми та шукає рішення для можливості нараховувати "Національний кешбек" за вагові товари.

Як повідомлялось, наприкінці листопада Кабмін обмежив використання коштів з карток "Національний кешбек" – замість 72 категорій, кошти з програми "Зимова єПідтримка" та "Національний кешек" можна використати лише на шість: оплата поштових відправлень; продуктів харчування; товарів в аптеках; комунальних послуг; книги/друковану продукцію чи донат.