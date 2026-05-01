16:46 01.05.2026

На ключових міжнародних трасах завершено основні дорожні роботи – Свириденко

Станом на 1 травня завершено основні дорожні роботи на міжнародних трасах, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконано ремонти на понад 7,3 млн кв. м – це 104% від запланованого", – написала вона у телеграм.

За її словами, основні роботи завершено на ключових міжнародних напрямках: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі; М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ; М-03 Київ – Харків – Довжанський; М-06 Київ – Чоп; М-07 Київ – Ковель – Ягодин; М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін); М-10 Львів – Краковець (на м. Краків); М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест); М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів); М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський; М-27 Одеса – Чорноморськ; М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине.

Свириденко зазначила, що ремонти продовжуються на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема на відновлених ділянках.

Державна спеціальна служба транспорту також продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Загалом це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1 200 км.

Пріоритет – дороги з найбільшими пошкодженнями і навантаженням.

