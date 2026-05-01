Українці змінили споживчі звички через "Національний кешбек", обсяг виплат сягнув 7 млрд грн за час дії програми – Соболев

У межах програми "Національний кешбек" українцям за весь час її дії вже виплачено понад 7 млрд грн, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час презентації результатів дослідження ефективності програми.

За словами міністра, вказана сума охоплює виплати за 2024-2026 рр. Програма стала масштабним інструментом підтримки: нею регулярно користуються 4,8 млн громадян.

Як підкреслив Соболев, ініціатива довела свою ефективність як засіб стимулювання попиту на вітчизняні товари: 41% українців заявиляє, що змінили свою споживчу поведінку на користь українського виробника через наявність кешбеку.

"Це наш головний якір. Мережі підтверджують, що витрати на українські товари зросли на 7-9%. У масштабах країни це десятки мільярдів гривень. За мінімальними оцінками, це понад 20 млрд грн додаткових продажів для наших виробників", – наголосив очільник міністерства під час спілкування з журналістами в Києві в п’ятницю.

Соболев також зазначив, що програма є соціально спрямованою та самоселективною" (self-selective – англ.), оскільки нею користуються саме ті верстви населення, які найбільше потребують підтримки. За його словами, понад 60% користувачів – це сім’ї з доходом нижче 40 тис. грн на місяць.

Він додав, що наразі уряд працює над посиленням стимулів для окремих категорій товарів, що активно конкурують з імпортом. Зокрема, запроваджено підвищений кешбек у розмірі 15% на макаронні вироби та сири українського виробництва. Міністерство продовжує консультації з виробниками щодо розширення переліку товарів, на які може бути встановлено кешбек на рівні 15-20%.

Як повідомлялось, програму "Національний кешбек" було запущено у вересні 2024 року. З 1 березня 2026 року вона працює за оновленою диференційованою моделлю: 15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп), 5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку (солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи).

У міністерстві пояснюють, що такий підхід дає змогу більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.

Крім того, з 20 березня до кінця травня 2026 року в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у цій програмі. До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС – від великих мереж до локальних станцій.