16:32 01.05.2026

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що може забезпечити умови для роботи бізнесу в області завдяки увазі з боку центральної влади, але працює над тим, щоб вони буди стабільними.

"Перш за все бізнесу потрібні правила, які не будуть змінюватися хоча б років 5-10. Одна з головних проблем, це те, що політики приходять на 5 років, і всі міряють свою роботу прихильністю виборців. Але системні проєкти, соціальну інженерію неможливо втілити за 5 років. Треба затвердити стратегію і за нею рухатися. На даний момент я можу гарантувати бізнесу завдяки розумінню та увазі з боку центральної влади, що в них будуть стабільні правила. Але ми якраз намагаємося створити стабільну систему для того, щоб бізнес міг зайти, працювати. Мене звільнять, вибори пройдуть, а це буде працювати. Ці правила мають бути вигідними державі і бізнесу", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Очільник обладміністрації наголосив, що "Миколаїв – номер один із залучення інвестицій та роботи з міжнародними партнерами, не враховуючи Києва".

"Для міжнародних партнерів ми зробили всі процедури прозорими і швидкими. Команди у місті та області, які працюють з такими проєктами, мають відповідну фаховість і міжнародні партнери отримують швидкі результати. В них теж є KPI, вони побачили, що на Миколаївщині все "біжить швидко", тому дійсно почали надавати нам перевагу... Перший рік, безумовно, ми особисто супроводжували всі проєкти. А зараз це система, яка сама розвивається. Зараз у нас сім офіційних великих центрів міжнародного співробітництва, плюс у кожній громаді свої фахівці. І громади розуміють як працювати з таким ресурсом – у них вже свої партнерства, свої програми, свої спільні проєкти", – розповів він.

Кім наголосив, що "іноземці дуже чітко розуміють, що таке прозорість і автономність". "І ми не торкаємося ж грошей. Ми створили такі умови, що зараз супроводжуємо проєкт, а місцеві команди роблять все – від концепції проєкту до закупівель", – розповів він.

Також голова обладміністрації зазначив, що Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, але значною мірою за рахунок ділової активності переселенців з Херсонської області.

"1078 (підприємств – ІФ-У) на минулий рік, більшість з 22-го року, переїхало з Миколаївщини, чи не працюють, чи зупинили роботу. А відновили і відкрилися нових 940… Насправді Миколаївщина є номером один по відновленню бізнесу, хоч ми є прифронтовом регіоном. Але виїжджали великі, а заїжджали в основному маленькі. Є й інші кейси – коли Монобанк переїхав до нас і ще декілька великих підприємств, які фактично вже сплачують на Миколаївщині податки. Що стосується Херсона, то ділова активність херсонців тут, на Миколаївщині, зараз дуже велика, але здебільшого це малий чи середній бізнес", – сказав Кім.

Основною проблемою він назвав "не кількість, а те, що ми втрачаємо ринки і фахівців". "Спеціалісти переїжджають в більш безпечні регіони, не лише з огляду на сім’ю та дітей, а тому, що на них там є попит. Приклад – майже 50% персоналу одного великого підприємства забрали на створення потрібного виробництва для держави у нове місце в західній області. Наші фахівці дуже корисні речі роблять для країни, але для нас це великий виклик – продовжувати розвивати виробництва", – зазначив Кім.

