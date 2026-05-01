16:18 01.05.2026

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про перемовини щодо розгортання на території області виробництва обладнання для підприємств "зеленої" енергетики.

"У Миколаївської області є напрямки, у яких вже є переваги, такі як вітрова та сонячна енергетика… У нас на 22% більше сонця, ніж в середньому по країні. Ми ведемо перемовини з представниками бізнесу, які гіпотетично можуть тут розмістити виробництво обладнання для вітро- та сонячних електростанцій", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що проводив перемовини з представниками компанії Vestas (Данія): "у них логістика доставки цих турбін до місця займає 30-40% вартості, створення виробництва ближче до споживача економічно виправдане". "І Данія зараз іде по такому шляху – розміщує виробництво прямо в портах, це знижує ціну на логістику. Думаю, ми маємо робити щось подібне", – сказав очільник обладміністрації.

Кім повідомив, що в Миколаївській області планується створення найбільшого в Україні індустріального парку площею до 250 га, і вже є домовленості, що оператором може стати компанія "Астробілд", яка вже має досвід управління індустріальними парками в Україні.

"Великі інвестори, поки не закінчилася війна, не зайдуть. Але у нас є амбіції, що на півдні ми зможемо створити такі умови, які дозволять бізнесу розвиватися. Попередні домовленості ми вже маємо, і там доволі цікаві компанії думають над тим, щоб починати у нас працювати… Є допомога з боку держави (стимулювання створення інфраструктури індустріальних парків). Є вітчизняні підприємства, з якими ми ведемо перемовини, які будуть там розпочинати", – розповів він.

