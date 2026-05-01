Відновлення Дарницької ТЕЦ виконується за кошти "Євро-Реконструкції" – КМДА

Відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ в столиці відбувається за кошти ТОВ "Євро-Реконструкція" без залучення бюджетного фінансування, повідомила Київська міськдержадміністрація (КМДА)

"У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. Усі необхідні роботи на станції проводять за кошти ТОВ "Євро-Реконструкція", – цитується у повідомленні в. о. перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, відновлювальні роботи на ТЕЦ відбуваються у координації з містом, оскільки вони є частиною плану енергостійкості столиці.

Крім того, Пантелеєв додав, що продовжуються заходи з плану енергостійкості Києва і за іншими ключовими напрямами: відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення. Тим часом детальна інформація не поширюється з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, на початку лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ, що постраждала від низки ворожих обстрілів та забезпечувала теплом будинки у Дарницькому та Дніпровському районах, знадобиться не менше двох місяців.