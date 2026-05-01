Інтерфакс-Україна
Економіка
16:12 01.05.2026

Відновлення Дарницької ТЕЦ виконується за кошти "Євро-Реконструкції" – КМДА

Відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ в столиці відбувається за кошти ТОВ "Євро-Реконструкція" без залучення бюджетного фінансування, повідомила Київська міськдержадміністрація (КМДА)

"У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. Усі необхідні роботи на станції проводять за кошти ТОВ "Євро-Реконструкція", – цитується у повідомленні в. о. перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, відновлювальні роботи на ТЕЦ відбуваються у координації з містом, оскільки вони є частиною плану енергостійкості столиці.

Крім того, Пантелеєв додав, що продовжуються заходи з плану енергостійкості Києва і за іншими ключовими напрямами: відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення. Тим часом детальна інформація не поширюється з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, на початку лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ, що постраждала від низки ворожих обстрілів та забезпечувала теплом будинки у Дарницькому та Дніпровському районах, знадобиться не менше двох місяців.

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

11:11 29.04.2026
У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

21:53 28.04.2026
На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

18:21 28.04.2026
У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

15:10 28.04.2026
Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

14:01 25.04.2026
В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

05:54 25.04.2026
Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

18:25 22.04.2026
Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

13:29 22.04.2026
Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

01:45 22.04.2026
Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

