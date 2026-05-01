Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім виступає за нарощування виробництва на півдні України та прогнозує двозначних цифр приросту валового внутрішнього продукту країни через 10-15 років за сприятливих умов після завершення війни.

"Я вивчав досвід 23 країн, які змогли зробити прорив, приблизно з 1970-го по 2015-й рік, це і країни Південної Америки, і Азії, шукав у них спільне. На жаль, аграрний сектор, питома вага якого у ВВП не більше 5-7%, не може бути тією галуззю, яка вивезе Україну і зробить щасливою. Це можливо лише завдяки нарощуванню виробництва. І є різні шляхи, і різні приклади… Але єдиний варіант – реіндустріалізація", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що мова не лише про відновлення легкої та важкої промисловості, втраченої після 1991 року. "Цього недостатньо для ривка. Навіть зважаючи на виробничі і освітні традиції регіону. Потрібна якісно нова Стратегія. Насправді навіть за сприятливих умова треба щонайменше 10-15 років, щоб досягти двозначних цифр приросту ВВП. Це шлях не швидкий, не легкий, але можливий, і його вже треба починати", – сказав голова обладміністрації.

Кім заявив, що відстоює розбудову індустріальних парків і надання певних преференцій бізнесу, щоб той "став на ноги, особливо нові виробництва". "У нас було довгий час модно мірятися машинами, заводами, хто що приватизував, але ніхто не мірявся, скільки заплатив податків. Але саме це правильний маркер: наскільки ти – соціально відповідальний бізнес, як ти платиш податки. Робочі місця і податки, хоч і не напряму, призводять до зростання", – зазначив він.

За словами очільника Миколаївської обладміністрації, також слід імпортувати технології, зокрема, світових лідерів, згадавши окремо Hyundai та Posco. "Щоб запрошувати такого формату компанії, ми маємо давати належні умови для того, щоб вони обирали Україну для розвитку свого бізнесу. А далі всі ці технології починають працювати, люди навчаються, бізнес-активність розширюється. Тому наша ставка на індустріалізацію регіонів", – наголосив Кім.

Він вважає, що якщо мирний трек буде активізований до серпня, то шанси на завершення війни в поточному році будуть, в іншому разі війна триватиме і в наступному. "Я бачу, що президент України, українська переговорна команда постійно ведуть роботу щодо врегулювання дипломатичним шляхом, тому я сподіваюся, що війна закінчиться і ми можемо зайнятися відбудовою країни", – сказав Кім.