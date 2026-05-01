Стартує виплата компенсацій "єВідновлення" для ВПО з тимчасово окупованих територій

Розпочався етап замовлення коштів на отримання компенсації за програмою "єВідновлення" за заявками внутрішньо переміщених осіб, чиє житло розташоване на тимчасово окупованих територіях, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні відкривається можливість замовити кошти для ВПО з ТОТ за програмою "єВідновлення". Скористатися послугою можуть українці і українки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки", – йдеться у повідомленні Свириденко у телеграм-каналі.

На виплату компенсацій спрямовано 6,6 млрд грн, що дозволить надати житлові сертифікати 3,3 тис. родинам, повідомив під час засідання парламенту віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, перші виплати будуть здійснені за заявками від військовослужбовців та людей з інвалідністю I та II груп, чиї заявки вже оброблені.

Як повідомлялося, загальна кількість поданих заяв щодо знищеного житла за весь часи роботи програми "єВідновлення" перевищила 130 тис., а кількість виданих житлових сертифікатів – 50 тис.