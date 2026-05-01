Інтерфакс-Україна
Економіка
15:28 01.05.2026

Стартує виплата компенсацій "єВідновлення" для ВПО з тимчасово окупованих територій

Розпочався етап замовлення коштів на отримання компенсації за програмою "єВідновлення" за заявками внутрішньо переміщених осіб, чиє житло розташоване на тимчасово окупованих територіях, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні відкривається можливість замовити кошти для ВПО з ТОТ за програмою "єВідновлення". Скористатися послугою можуть українці і українки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки", – йдеться у повідомленні Свириденко у телеграм-каналі.

На виплату компенсацій спрямовано 6,6 млрд грн, що дозволить надати житлові сертифікати 3,3 тис. родинам, повідомив під час засідання парламенту віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, перші виплати будуть здійснені за заявками від військовослужбовців та людей з інвалідністю I та II груп, чиї заявки вже оброблені.

Як повідомлялося, загальна кількість поданих заяв щодо знищеного житла за весь часи роботи програми "єВідновлення" перевищила 130 тис., а кількість виданих житлових сертифікатів – 50 тис.

Теги: #впо #компенсації #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 01.05.2026
Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

19:39 29.04.2026
Кабмін виділив додаткові 2 млрд грн на єВідновлення – Свириденко

18:27 28.04.2026
Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

14:22 28.04.2026
Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

22:44 25.04.2026
У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

11:06 24.04.2026
Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

15:48 20.04.2026
Компенсацію за зруйноване майно за єВідновлення отримають 8 тис. мешканців Запорізької області – обладміністрація

19:18 18.04.2026
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

14:46 16.04.2026
"Укрзалізниця" та Ощадбанк запустили іпотеку для залізничників-ВПО

17:44 10.04.2026
Компенсації в рамках єВідновлення за пошкоджене та знищене житло отримали вже 188 тис родин – Мінрозвитку

