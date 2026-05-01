Віталія Петрука та Едуарда Денисова призначено представниками держави у складі НР "Укргідроенерго"

Кабінет міністрів України розпорядженням № 401-р від 24 квітня 2026 року призначив Віталія Петрука та Едуарда Денисова представниками держави у складі наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", повідомила компанія у п’ятницю.

"Із набранням чинності цим розпорядженням наглядова рада компанії розпочне роботу у повному складі – сім членів: чотири незалежні члени та три представники держави", – зазначається у повідомленні.

Розпорядження уряду набирає чинності з 5 травня 2026 року.

Як наголосили в НР "Укргідроенерго", формування повного складу забезпечує належне представництво держави як акціонера й одночасно зберігає баланс між позицією власника та незалежною експертизою. За оцінкою НР, це посилює її спроможність вирішувати стратегічні завдання: відновлювати пошкоджені об’єкти гідрогенерації, реалізовувати інвестиційні проєкти та удосконалювати систему внутрішнього контролю компанії.

Петрука від 10 грудня 2025 року було призначено заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

За даними YouControl, Денисов працює директором державного підприємства "Морський нафтовий термінал "Південний" (Одеська обл.).