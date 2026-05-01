Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

Енергохолдинг ДТЕК цілком упевнений в можливості керувати своїм борговим портфелем та продовжуватиме відповідально ставитися до кредиторів, у тому числі до власників єврооблігацій окремих компаній холдингу, заявив генеральний директор енергохолдингу Максим Тімченко.

"Якщо говорити про облігації, … жодних поганих новин для інвесторів, жодних списань (haircut), жодних проблем", – сказав він журналістам на брифінгу в п’ятницю.

Тімченко зазначив, що ДТЕК має історію успішних боргових операцій з єврооблігаціями компаній холдингу. Він нагадав, що вдалося продовжити термін дії "зелених" облігацій "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК Енерго", а цього року проводиться подібна операція щодо єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз".

"Ми хочемо продовжити на три-чотири роки з графіком амортизації, щоб зменшити наш борговий портфель", – сказав гендиректор холдингу.

Він нагадав, що за період 2020-2024 рр. борговий портфель був зменшений приблизно на 35%.

Тімченко також звернув увагу на нещодавнє повне та своєчасне погашення єврооблігацій на $428 млн "сестринською" (через спільного власника SCM Ріната Ахметова) компанією "Метінвест", яка зайвий раз підтвердила повагу до інвесторів та важливість репутації для всіх бізнесів SCM.

Термін погашення єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз" на $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V., – 31 грудня 2026 року. Станом на 30 квітня компанія вже отримала згоду на свою пропозицію про пролонгацію погашення на три роки та збільшення номінальної ставки доходності з 6,75% до 9,875% від власників 88,87% облігацій, тоді як для успіху необхідно 90%.