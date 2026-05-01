Інтерфакс-Україна
Економіка
14:12 01.05.2026

Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

Енергохолдинг ДТЕК цілком упевнений в можливості керувати своїм борговим портфелем та продовжуватиме відповідально ставитися до кредиторів, у тому числі до власників єврооблігацій окремих компаній холдингу, заявив генеральний директор енергохолдингу Максим Тімченко.

"Якщо говорити про облігації, … жодних поганих новин для інвесторів, жодних списань (haircut), жодних проблем", – сказав він журналістам на брифінгу в п’ятницю.

Тімченко зазначив, що ДТЕК має історію успішних боргових операцій з єврооблігаціями компаній холдингу. Він нагадав, що вдалося продовжити термін дії "зелених" облігацій "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК Енерго", а цього року проводиться подібна операція щодо єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз".

"Ми хочемо продовжити на три-чотири роки з графіком амортизації, щоб зменшити наш борговий портфель", – сказав гендиректор холдингу.

Він нагадав, що за період 2020-2024 рр. борговий портфель був зменшений приблизно на 35%.

Тімченко також звернув увагу на нещодавнє повне та своєчасне погашення єврооблігацій на $428 млн "сестринською" (через спільного власника SCM Ріната Ахметова) компанією "Метінвест", яка зайвий раз підтвердила повагу до інвесторів та важливість репутації для всіх бізнесів SCM.

Термін погашення єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз" на $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V., – 31 грудня 2026 року. Станом на 30 квітня компанія вже отримала згоду на свою пропозицію про пролонгацію погашення на три роки та збільшення номінальної ставки доходності з 6,75% до 9,875% від власників 88,87% облігацій, тоді як для успіху необхідно 90%.

Теги: #дтек #тімченко #єврооблігації #інвестори

21:53 28.04.2026
На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

19:48 26.04.2026
Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

12:35 23.04.2026
"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

13:14 22.04.2026
Парламент синхронізує стратегії розвитку громад із містобудівною документацією для залучення інвесторів – Шуляк

Парламент синхронізує стратегії розвитку громад із містобудівною документацією для залучення інвесторів – Шуляк

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

19:16 16.04.2026
Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

12:44 16.04.2026
РФ пошкодила виробничий майданчик ДТЕК у Києві

РФ пошкодила виробничий майданчик ДТЕК у Києві

14:12 13.04.2026
"Метінвест" має намір повністю погасити євробонди-2026, вони подорожчали до 98,5% від номіналу

"Метінвест" має намір повністю погасити євробонди-2026, вони подорожчали до 98,5% від номіналу

14:36 11.04.2026
Знеструмленим вночі абонентам з Одеської області повернуто енергопостачання – ДТЕК

Знеструмленим вночі абонентам з Одеської області повернуто енергопостачання – ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

ОСТАННЄ

Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

Чергова місія МАГАТЕ оцінить 14 підстанцій, що забезпечують стабільну роботу АЕС – Шмигаль

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

