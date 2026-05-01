Інтерфакс-Україна
Економіка
14:06 01.05.2026

Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

2 хв читати
Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

Ставка винятково на імпорт європейської електроенергії через технічні ліміти пропускної здатності мереж ENTSO-E не здатна повністю убезпечити український комерційний та промисловий сектор від ризиків відключень, натомість надійним гарантом безперебійної роботи залишається розбудова власних децентралізованих потужностей, вважає директорка інжинірингової компанії RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Імпорт не є панацеєю від інфраструктурних дефіцитів. Комерційні квоти та фізичні ліміти мереж не дозволяють гарантувати 100% постачання для всіх підприємств одночасно. Справжню енергонезалежність та безперервність виробничих процесів сьогодні здатна забезпечити лише власна розподілена генерація на місцях", – зазначила Позднякова в коментарі Енергореформі.

За оцінками фахівців компанії, імпорт електроенергії залишається важливим фактором балансування національної енергосистеми, однак міждержавні перетини мають жорсткі обмеження пропускної здатності (станом на зараз це 2,45 ГВт – ЕР).

"У періоди пікових навантажень – як під час майбутньої літньої ремонтної кампанії, так і в зимовий період – європейський ресурс може виявитися фізично недоступним або економічно недоцільним для покриття потреб усього бізнесу", – наголосила директорка RSE Group Ukraine.

Вона підкреслила, що локальні генеруючі потужності повністю знімають залежність підприємств від зовнішніх системних факторів.

Як зазначає Позднякова, для вирішення цього завдання європейська практика пропонує гібридні інженерні моделі: поєднання когенераційних установок з акумуляторними системами накопичення енергії (BESS).

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Є офіційним партнером з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. RSE забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та BESS. Встановлена потужність реалізованих проєктів компанії в Європі та Україні перевищує 900 МВт.

RSE Group Ukraine зазначала, що використання сучасних модульних рішень формату plug-and-play (підключай і працюй) дозволяють бізнесу швидко розгорнути власну генерацію і повністю нівелювати ризики, пов’язані з обмеженнями імпорту.

Теги: #rse_group #імпорт #електроенергія

