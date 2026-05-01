"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

АТ "Укрнафта" в січні-березні 2026 року сплатило 8,86 млрд грн податків, зборів та митних платежів до державного бюджету, повідомило товариство у п’ятницю.

"Загалом з моменту переходу компанії під державне управління обсяг сплачених податків, зборів та митних платежів за 2023-2026 роки перевищив 106 млрд грн. Це системний внесок компанії у підтримку економіки та фінансування потреб держави, зокрема Сил оборони. – зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot. Компанія за минулий рік сплатила 28,8 млрд грн податків, зборів і обов’язкових платежів, а також 5 млрд грн дивідендів державі.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.