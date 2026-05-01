Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило чергову щомісячну виплату за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки на суму 353,8 млн грн, повідомила пресслужба міністерства у п’ятницю.

Згідно з повідомленням, зазначений обсяг відшкодувань став рекордним за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. Кошти отримають 1 113 агровиробників, які придбали 2 316 одиниць техніки у березні 2026 року.

"У березні маємо рекорд за програмою: аграрії придбали техніки нашого виробництва на 1,7 мільярда гривень. Це понад 2,3 тис. машин та обладнання від сотні українських заводів. Купуючи своє, фермери повертають частину витрат, а підприємства отримують нові контракти. Це і є головна мета "Зроблено в Україні": аби гроші працювали всередині країни, одночасно посилюючи і сільське господарство, і наше виробництво", – наголосив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

У структурі закупівель за березень переважало обладнання для польових робіт, тваринництва, обробки ґрунту, зрошення та переробки агропродукції. Найактивніше програмою скористалися аграрії Кіровоградської, Вінницької та Полтавської областей.

Сумарно за період з квітня 2024 року по березень 2026 року включно держава сплатила 2,6 млрд грн компенсацій. За цей час програмою скористалися понад 10 тис. агровиробників, які придбали майже 17 тис. одиниць техніки на загальну суму 12,2 млрд грн (з ПДВ). Поточний перелік обладнання, що підлягає відшкодуванню, містить 13 680 позицій від 147 українських виробників.

Мінекономіки нагадало, що в квітні 2026 року Уряд розширив умови програми для прифронтових областей. Аграрії, у яких понад 80% земель розташовані на територіях бойових дій, зможуть отримувати компенсацію у розмірі 40% вартості техніки (без ПДВ).

Програма є інструментом політики "Зроблено в Україні" та передбачає рівень локалізації виробництва техніки не менше 60%.