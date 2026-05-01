Економіка
13:04 01.05.2026

Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило чергову щомісячну виплату за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки на суму 353,8 млн грн, повідомила пресслужба міністерства у п’ятницю.

Згідно з повідомленням, зазначений обсяг відшкодувань став рекордним за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. Кошти отримають 1 113 агровиробників, які придбали 2 316 одиниць техніки у березні 2026 року.

"У березні маємо рекорд за програмою: аграрії придбали техніки нашого виробництва на 1,7 мільярда гривень. Це понад 2,3 тис. машин та обладнання від сотні українських заводів. Купуючи своє, фермери повертають частину витрат, а підприємства отримують нові контракти. Це і є головна мета "Зроблено в Україні": аби гроші працювали всередині країни, одночасно посилюючи і сільське господарство, і наше виробництво", – наголосив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

У структурі закупівель за березень переважало обладнання для польових робіт, тваринництва, обробки ґрунту, зрошення та переробки агропродукції. Найактивніше програмою скористалися аграрії Кіровоградської, Вінницької та Полтавської областей.

Сумарно за період з квітня 2024 року по березень 2026 року включно держава сплатила 2,6 млрд грн компенсацій. За цей час програмою скористалися понад 10 тис. агровиробників, які придбали майже 17 тис. одиниць техніки на загальну суму 12,2 млрд грн (з ПДВ). Поточний перелік обладнання, що підлягає відшкодуванню, містить 13 680 позицій від 147 українських виробників.

Мінекономіки нагадало, що в квітні 2026 року Уряд розширив умови програми для прифронтових областей. Аграрії, у яких понад 80% земель розташовані на територіях бойових дій, зможуть отримувати компенсацію у розмірі 40% вартості техніки (без ПДВ).

Програма є інструментом політики "Зроблено в Україні" та передбачає рівень локалізації виробництва техніки не менше 60%.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 01.05.2026
Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

12:06 01.05.2026
Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

16:10 29.04.2026
Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

Україна долучилася до глобальної ініціативи BIOFIN для залучення коштів на відновлення біорізноманіття

14:22 28.04.2026
Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

12:51 28.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

12:12 28.04.2026
Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

Україна та ЄІБ підписали угоду про консультаційну підтримку інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST

16:32 27.04.2026
Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

15:59 27.04.2026
ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

15:27 27.04.2026
Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

ВАЖЛИВЕ

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

ОСТАННЄ

"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

Чергова місія МАГАТЕ оцінить 14 підстанцій, що забезпечують стабільну роботу АЕС – Шмигаль

ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили два стрічкових перевантажувачі для шахт ДТЕК

ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

