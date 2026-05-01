Чергова місія МАГАТЕ оцінить 14 підстанцій, що забезпечують стабільну роботу АЕС – Шмигаль

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року", – написав він у Телеграм-каналі в п’ятницю.

За словами Шмигаля, команда МАГАТЕ відвідає 14 електричних підстанцій.

"Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки", – зазначив він.

Взимку РФ намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.

"Вдячні МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за послідовні зусилля, спрямовані на посилення безпеки та реагування на ризики. Окремо дякуємо місіям МАГАТЕ за системну роботу в Україні та постійну присутність на ключових об’єктах", – доповнив високопосадовець.