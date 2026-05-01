Інтерфакс-Україна
Економіка
12:50 01.05.2026

Чергова місія МАГАТЕ оцінить 14 підстанцій, що забезпечують стабільну роботу АЕС – Шмигаль

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року", – написав він у Телеграм-каналі в п’ятницю.

За словами Шмигаля, команда МАГАТЕ відвідає 14 електричних підстанцій.

"Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки", – зазначив він.

Взимку РФ намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.

"Вдячні МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за послідовні зусилля, спрямовані на посилення безпеки та реагування на ризики. Окремо дякуємо місіям МАГАТЕ за системну роботу в Україні та постійну присутність на ключових об’єктах", – доповнив високопосадовець.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:33 01.05.2026
Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

19:08 29.04.2026
США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

17:18 29.04.2026
Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

16:56 26.04.2026
Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

16:33 26.04.2026
Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

14:29 26.04.2026
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

13:14 26.04.2026
Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

11:02 24.04.2026
Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

23:49 16.04.2026
В МАГАТЕ розслідують причини чергового відключення ЗАЕС від зовнішнього енергозабезпечення

В МАГАТЕ розслідують причини чергового відключення ЗАЕС від зовнішнього енергозабезпечення

ВАЖЛИВЕ

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

ОСТАННЄ

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили два стрічкових перевантажувачі для шахт ДТЕК

ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП

