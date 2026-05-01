12:06 01.05.2026

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

Великий та середній бізнес зможе залучати кредити на будівництво власної генерації під 10% річних в межах Планів стійкості, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Різницю між комерційною та пільговою ставкою компенсуватиме держава", – говориться на сайті відомства.

За інформацією Мінекономіки, відповідне рішення 29 квітня ухвалив Кабінет міністрів України, запровадивши експериментальний проєкт підтримки бізнесу у сфері енергетики.

"Уряд запускає механізм пільгового кредитування великих енергопроєктів, щоб підприємства могли будувати генеруючі потужності та посилювати свою енергетичну стійкість без додаткового фінансового навантаження", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Як повідомили у міністерстві, кредити можна буде залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об’єктів ВДЕ на біомасі, біогазі та геотермальній енергії, установок зберігання енергії, а також локальних автономних енергосистем.

Згідно з умовами фінансування мінімальна сума кредиту складає EUR1 млн (EUR0,5 млн для прифронтових територій) у гривневому еквіваленті, максимальна – до EUR25 млн. Кредити надаються строком до 5 років, передбачена відстрочка виплат до запуску об’єкта не більше 12 місяців.

Для потенційних отримувачів кредитів також встановлені обмеження у вигляді відсутності зв’язків із державою-агресором, відсутності власників-нерезидентів України та санкцій, а також відсутності боргів перед бюджетом.

Програма почне працювати з 1 червня, реалізуватиме її Національна установа розвитку (НУР). Подати заявку можна буде через уповноважені банки, перелік яких буде опубліковано на сайті НУР.

"Проєкти відбиратимуть на конкурсній основі – за пріоритетами програми та в межах бюджету після оцінки банками. Подати заявку можна буде протягом року після запуску", – пояснили в Мінекономіки.

Надані кредитні кошти спрямовуються безпосередньо на оплату вартості обладнання, послуг постачальників та підрядників, а держава компенсує частину відсотків за кредитом.

У міністерстві нагадали, що держава для мікро-, малого та середнього бізнесу посилила енергетичний напрям програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка є складовою політики розвитку виробників "Зроблено в Україні". Зокрема запроваджено енергокредит під 0% річних до 10 млн грн строком до 3 років на придбання когенераційних установок, генераторів та іншого енергообладнання. Також уряд збільшив максимальний розмір інвестиційного кредиту на енергетичні потреби до 250 млн грн для побудови нової генерації до зими.

