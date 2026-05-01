ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 17 квітня схвалив надання корпоративній групі Rozetka EUR25 млн довгострокового кредиту, зокрема EUR20 млн для ТОВ "Розетка.уа" в Україні та EUR5 млн для Rozetka EU LLC у Польщі, йдеться в матеріалах фінустанови.

Як зазначається, EUR10 млн із цієї суми передбачено на фінансування оборотного капіталу українських і польських операцій групи, ще до EUR15 млн банк може надати на оборотний капітал та потенційні капітальні інвестиції в Україні й Польщі.

Проєкт отримає часткове покриття ризику перших збитків від Європейського Союзу у межах інвестиційної програми для України (UIF), що підтримує "зелені" інвестиції в ключових секторах економіки та сприяє відновленню під час війни.

За оцінкою банку, проєкт також сприятиме реінтеграції ветеранів та інших вразливих груп, а "зелена" складова фінансування передбачає закупівлю енергоефективної побутової техніки.

Кредит забезпечить групі Rozetka довший фінансовий ресурс, недоступний на місцевому ринку, підтримає розвиток її польського напряму на ранньому етапі та допоможе посилити HR-політики, розвиток навичок і участь жінок у компанії.

Як повідомлялося із посиланням на YouControl, компанії корпоративної групи Rozetka за січень-вересень 2025 року отримали сумарно 30,2 млрд грн виторгу, що становить 76% загальної виручки 10 найбільших онлайн-ритейлерів.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Нині компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває мережу власних магазинів.