Інтерфакс-Україна
Економіка
11:00 01.05.2026

ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

2 хв читати
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 17 квітня схвалив надання корпоративній групі Rozetka EUR25 млн довгострокового кредиту, зокрема EUR20 млн для ТОВ "Розетка.уа" в Україні та EUR5 млн для Rozetka EU LLC у Польщі, йдеться в матеріалах фінустанови.

Як зазначається, EUR10 млн із цієї суми передбачено на фінансування оборотного капіталу українських і польських операцій групи, ще до EUR15 млн банк може надати на оборотний капітал та потенційні капітальні інвестиції в Україні й Польщі.

Проєкт отримає часткове покриття ризику перших збитків від Європейського Союзу у межах інвестиційної програми для України (UIF), що підтримує "зелені" інвестиції в ключових секторах економіки та сприяє відновленню під час війни.

За оцінкою банку, проєкт також сприятиме реінтеграції ветеранів та інших вразливих груп, а "зелена" складова фінансування передбачає закупівлю енергоефективної побутової техніки.

Кредит забезпечить групі Rozetka довший фінансовий ресурс, недоступний на місцевому ринку, підтримає розвиток її польського напряму на ранньому етапі та допоможе посилити HR-політики, розвиток навичок і участь жінок у компанії.

Як повідомлялося із посиланням на YouControl, компанії корпоративної групи Rozetka за січень-вересень 2025 року отримали сумарно 30,2 млрд грн виторгу, що становить 76% загальної виручки 10 найбільших онлайн-ритейлерів.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Нині компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває мережу власних магазинів.

Теги: #розетка #кредит #єбрр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА