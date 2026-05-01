Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Агрохолдинг "Астарта" у 2025 році отримав EUR19,94 млн чистого прибутку, що в 4,2 рази менше за показник 2024 року, йдеться у річному звіті компанії на її сайті.

Згідно з ним, консолідований дохід "Астарти" за минулий період скоротився на 23% – до EUR472 млн через зниження врожаю олійних культур, зменшення обсягів продажів сільськогосподарських культур та цукру в поєднанні з нижчими цінами на деякі продукти.

Зазначається, що експортні продажі в розмірі EUR294 млн досягли 62% консолідованого доходу у 2025 році, а сільськогосподарський сегмент генерував 32% консолідованого доходу, або EUR149 млн, що на 28% менше показника 2024 року.

Продажі цукру впали за минулий рік на 36% – до EUR147 млн, та забезпечили 31% від загального доходу. В той же час частка переробки сої зросла до 24% виручки "Астарти", або EUR112 млн завдяки зростанню продажів на 6%.

Продажі в сегменті тваринництва також зросли на 6% у річному обчисленні – до EUR56 млн євро, що склало 12% від загального доходу у 2025 році.

Згідно зі звітом, валовий прибуток "Астарти" зменшився на 42% – до EUR137 млн через нижчу зміну справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції на EUR46 млн, що відображає зниження світових цін, а прибуток EBITDA знизився на 37% – до EUR100 млн, при цьому рентабельність по EBITDA скоротилася на 5 процентних пунктів – до 21%.

"Астарта" вказала, що її операційний грошовий потік у 2025 році зменшився у 4,5 рази – до EUR36 млн на тлі зростання запасів на 16% – до EUR186 млн, тоді як грошовий потік від інвестицій зріс на 91% – до EUR100 млн. Ключові інвестиції охоплювали стратегічне оновлення парку сільськогосподарської техніки, підприємство з переробки сої (EUR42 млн із планами запуску у другому півріччі цього року), новий проект багатокомпонентної дробарки для насіння та реконструкцію молочних ферм.

Чистий фінансовий борг "Астарти" у 2025 році (без урахування орендних зобов’язань) на кінець минулого року становив EUR94 млн порівняно з позитивною грошовою позицією у EUR21 млн у 2024 році, а чистий борг у минулому році подвоївся у річному обчисленні – до EUR226 млн.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України, найбільший виробник цукру в Україні. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

Чистий прибуток "Астарти" за січень-вересень 2025 року впав на 42,2% – до EUR43,70 млн, а консолідована виручка скоротилася на 22,4% – до EUR342,78 млн.