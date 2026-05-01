Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Американський президент Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення скасувати частину митних тарифів на віскі, що заважає співробітництву виробників алкогольних напоїв із Шотландії та Кентуккі.

"На честь короля і королеви Великої Британії, які щойно покинули Білий дім і скоро повернуться до їхньої чудової країни, я скасую ті мита й обмеження на віскі, які заважають співпраці Шотландії та Кентуккі з віскі та бурбону", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У лютому цього року в Асоціації шотландського віскі повідомляли, що у 2025 році експорт віскі до США - найціннішого експортного ринку галузі - впав на 15% у зв'язку з введенням Трампом 10% мита у квітні 2025 року.

Організація закликала владу Великої Британії укласти зі США угоду про повернення до безмитної торгівлі алкоголем, зокрема, це питання з американським президентом обговорювали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і перший міністр Шотландії Джон Свіні.