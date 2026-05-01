Інтерфакс-Україна
Економіка
07:09 01.05.2026

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Американський президент Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення скасувати частину митних тарифів на віскі, що заважає співробітництву виробників алкогольних напоїв із Шотландії та Кентуккі.

"На честь короля і королеви Великої Британії, які щойно покинули Білий дім і скоро повернуться до їхньої чудової країни, я скасую ті мита й обмеження на віскі, які заважають співпраці Шотландії та Кентуккі з віскі та бурбону", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У лютому цього року в Асоціації шотландського віскі повідомляли, що у 2025 році експорт віскі до США - найціннішого експортного ринку галузі - впав на 15% у зв'язку з введенням Трампом 10% мита у квітні 2025 року.

Організація закликала владу Великої Британії укласти зі США угоду про повернення до безмитної торгівлі алкоголем, зокрема, це питання з американським президентом обговорювали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і перший міністр Шотландії Джон Свіні.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:56 30.04.2026
Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

17:43 30.04.2026
Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

19:34 29.04.2026
Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

11:45 29.04.2026
Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

03:45 29.04.2026
Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

08:50 28.04.2026
Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

04:30 28.04.2026
Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

23:55 27.04.2026
Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

05:54 25.04.2026
Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

11:58 23.04.2026
Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

ОСТАННЄ

Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили два стрічкових перевантажувачі для шахт ДТЕК

ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП

Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на резервне теплообладнання потужністю 1,3 ГВт

ЄБА закликає Раду скасувати пільгове оподаткування посилок вартістю до EUR150

Грузія відкриває ринок для українського м'яса ВРХ і кормів

Kyivstar, Swarmer та Ferrexpo стали першими українськими компаніями в Ukraine Reconstruction ETF

