Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

Сільськогосподарські підприємства України у квітні-червні 2026 року очікують на уповільнення темпів падіння обсягів виробництва та на підвищення цін на власну продукцію, розширення штату працівників, повідомила Державна служба статистики за результатами квітневого опитування 800 керівників підприємств галузі.

Згідно з інформацією Держстату, показник балансу очікувань щодо обсягів виробництва на другий квартал покращився на 23 відсоткові пункти (в. п.) порівняно з попереднім періодом і зафіксований на рівні -11. Збільшення випуску продукції очікують 16% опитаних, тоді як 57% респондентів не передбачають змін, а 27% готуються до скорочення обсягів.

У тваринництві цей показник перейшов у позитивну площину й становить +4, тоді як у рослинництві він залишається від’ємним і дорівнює -18.

Настрої бізнесу щодо вартості аграрної продукції у квітні-червні 2026 року стали більш вираженими: баланс очікувань зріс до 26 проти 12 у січні-березні. Про плани підвищити ціни повідомили 37% господарств, а про можливе зниження – лише 11%. Найбільш суттєве здорожчання прогнозують виробники у секторі рослинництва, де баланс очікувань становить 32.

У сфері зайнятості також спостерігається позитивна динаміка, оскільки відповідний баланс зріс на 19 в. п. до позначки 7. Про наміри наймати нових співробітників заявили 17% представників агросектору, водночас 73% зберігатимуть чисельність персоналу без змін, а 10% планують скорочення.

За підсумками січня-березня 2026 року лише 12% підприємств наростили обсяги виробництва, тоді як 38% повідомили про їх зменшення, що сформувало від’ємний баланс на рівні -26.

Експортна діяльність у цей період була стриманою: баланс реалізації товарів на ринках Європейського Союзу становив 2, а на ринках за межами ЄС – 1.

Головними факторами, які заважають стабільній роботі аграріїв, опитані назвали погодні умови та інші несприятливі обставини. Крім того, виробники вказують на фінансові обмеження та дефіцит робочої сили. Наявні запаси продукції для продажу 74% респондентів вважають достатніми.