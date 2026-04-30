Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Кабінет міністрів України затвердив нормативи дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року, яке передбачає надходження до бюджету майже 50 млрд грн, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Згідно з її повідомленням у Телеграм у четвер, з компаній енергосектору: НАЕК "Енергоатом" та АТ "Оператор ГТС України" мають перерахувати по 50% чистого прибутку відповідно 9,344 млрд грн та 4,218 млрд грн; ПрАТ "Укргідроенерго" та НАК "Нафтогаз України" – по 30%, що складає відповідно 6,285 млрд грн та 970 млн грн. Найбільшу частку на дивіденди з енергокомпаній має перерахувати АТ "Оператор ринку – 75% чистого прибутку або 30,5 млн грн.

Як зазначила Свириденко за планами уряду, частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах Планів стійкості регіонів: підготовку до зими; відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист.

Державні підприємства інших сфер мають перерахувати такі частки: АТ "Укренергомашини" 75% чистого прибутку (з частки держави) або 1,733 млн грн; АТ "Українська оборонна промисловість" та ПрАТ "Укрфінжитло" – по 30% чистого прибутку, відповідно 1,048 млрд грн та 2,062 млрд грн.

За рішенням Кабміну, ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а Ощадбанк – 4,8 млрд грн (30%).

Свириденко вказала, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній – з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.