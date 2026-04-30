18:51 30.04.2026

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Кабінет міністрів України затвердив нормативи дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року, яке передбачає надходження до бюджету майже 50 млрд грн, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Згідно з її повідомленням у Телеграм у четвер, з компаній енергосектору: НАЕК "Енергоатом" та АТ "Оператор ГТС України" мають перерахувати по 50% чистого прибутку відповідно 9,344 млрд грн та 4,218 млрд грн; ПрАТ "Укргідроенерго" та НАК "Нафтогаз України" – по 30%, що складає відповідно 6,285 млрд грн та 970 млн грн. Найбільшу частку на дивіденди з енергокомпаній має перерахувати АТ "Оператор ринку – 75% чистого прибутку або 30,5 млн грн.

Як зазначила Свириденко за планами уряду, частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах Планів стійкості регіонів: підготовку до зими; відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист.

Державні підприємства інших сфер мають перерахувати такі частки: АТ "Укренергомашини" 75% чистого прибутку (з частки держави) або 1,733 млн грн; АТ "Українська оборонна промисловість" та ПрАТ "Укрфінжитло" – по 30% чистого прибутку, відповідно 1,048 млрд грн та 2,062 млрд грн.

За рішенням Кабміну, ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а Ощадбанк – 4,8 млрд грн (30%).

Свириденко вказала, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній – з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 25.04.2026
Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

16:07 25.04.2026
Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

21:06 23.04.2026
Уряд та голови парламентських комітетів обговорили виконання вимог програми Ukraine Facility – Свириденко

Уряд та голови парламентських комітетів обговорили виконання вимог програми Ukraine Facility – Свириденко

20:39 21.04.2026
Зеленський обговорить зі прем'єр-міністеркою питання економічної стратегії України

Зеленський обговорить зі прем'єр-міністеркою питання економічної стратегії України

11:33 13.04.2026
Кабмін дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у бойових умовах

Кабмін дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у бойових умовах

09:53 13.04.2026
Кабмін ліквідував Промислово-оборонний комітет України

Кабмін ліквідував Промислово-оборонний комітет України

11:54 10.04.2026
Стефанчук закликав уряд прискорити створення правничого глосарія

Стефанчук закликав уряд прискорити створення правничого глосарія

11:41 10.04.2026
Свириденко: Ми поки що не готові комунікувати реформу ТЦК назовні

Свириденко: Ми поки що не готові комунікувати реформу ТЦК назовні

19:42 06.04.2026
Кабмін скасував вимогу наявності трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою – Свириденко

Кабмін скасував вимогу наявності трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою – Свириденко

19:10 06.04.2026
Кабмін пришвидшив модернізацію українських літаків і гелікоптерів для потреб ППО – Свириденко

Кабмін пришвидшив модернізацію українських літаків і гелікоптерів для потреб ППО – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

ОСТАННЄ

Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили два стрічкових перевантажувачі для шахт ДТЕК

ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП

Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на резервне теплообладнання потужністю 1,3 ГВт

ЄБА закликає Раду скасувати пільгове оподаткування посилок вартістю до EUR150

Грузія відкриває ринок для українського м'яса ВРХ і кормів

Kyivstar, Swarmer та Ferrexpo стали першими українськими компаніями в Ukraine Reconstruction ETF

АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

