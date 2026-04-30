Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили два стрічкових перевантажувачі для шахт ДТЕК

"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), виготовив два шахтні стрічкові перевантажувачі для шахтарів компанії, повідомив завод у Facebook.

Обидва вироби мають стрічку шириною 650 мм і довжину 40 м, один з них має мостове виконання, другий – підвісне.

"Перевантажувачі MBL відрізняються конструкцією та способом розміщення у шахтній виробці, але мають спільне завдання: приймати гірничу масу від прохідницької техніки й передавати її далі – до вагонеток або конвеєра", – йдеться у повідомленні.

"Корум ДрМЗ" нагадує, що виробництво перевантажувачів MBL він освоїв у травні 2024 року, вже після релокації. Відтоді цей напрям став частиною виробничої програми.

"Найближчим часом готову техніку буде відвантажено замовникам. Водночас ще два перевантажувачі для шахт "ДТЕК Енерго" вже перебувають у роботі заводу", – зазначили на підприємстві.

"Корум ДрМЗ", релокований 2022 року із Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро, за даними ресурсу YouControl, 2025 року отримав 26,7 млн грн чистого прибутку, тоді як попереднього року збиток перевищував 45 млн грн. Чистий дохід від реалізації скоротився на 22,5% – до 1,13 млрд грн.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" – операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.