ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

Хмельницька атомна станція (ХАЕС) опрацьовує проєкт встановлення установок зберігання енергії на своєму майданчику для підвищення надійності енергосистеми, який на першому етапі передбачає кілька десятків мегават потужності, повідомив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра.

"Це один з проєктів у стадії опрацювання – встановлення накопичувачів електроенергії. У нас є такі можливості щодо реалізації цього проєкту на нашому майданчику", – сказав Козюра у коментарі "Енергореформі" під час візиту на ХАЕС.

Він зазначив, що для початку йдеться про кілька десятків мегават з перспективою розширення.

Козюра пояснив, що скачки дефіциту-профіциту е/е дуже актуальні для країни, і ХАЕС хоче брати участь у вирішенні цих проблем і забезпеченні енергосистеми маневреними потужностями.

Крім того, він повідомив, що ХАЕС реалізує спільний проєкт з оператором системи розподілу "Хмельницькобленерго", який передбачає установку окремого трансформатора на розподільчому пристрої станції та заживлення від нього мереж регіону.

"Це потрібно, щоб підвищити надійність саме північного регіону Хмельниччини. На випадок ударів по певним розподільчим пристроям буде додаткове джерело саме для критичної інфраструктури і для мешканців громади", – пояснив Козюра.

Водночас керівник ХАЕС зазначив, що до цього опалювального сезону проєкт навряд чи буде завершено, зокрема, через тривалі строки виготовлення обладнання.

"Ми на етапі замовлення обладнання, а воно дороговартісне і довго виготовляється. Але зі свого боку робитимемо все, аби проєкт був реалізований якомога швидше", – сказав Козюра.

Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час заходу Energy Storage Day 2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією у Києві 27 квітня зазначив, що в Україні на цей час підключено до мереж 600 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), тоді як у 2024 році їх було всього 2МВт. За його словами, на сьогодні видано технічних умов на 1,4ГВт УЗЕ. Він зазначив, що драйвером розвитку УЗЕ є сонячна енергетика.