18:07 30.04.2026

Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП

Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП
Поточні показники доходності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 15-16% річних в залежності від терміну погашення – перевищують як поточну інфляцію, так і інфляційні очікування та прогнозовану інфляцію на кінець цього року 9,4%, тобто інструмент залишається привабливим, заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський.

"Наразі ми бачимо дохідність абсолютно адекватну. Останнє залучення Мінфіном було на рівні 15,2% – 16,2% з урахуванням інфляції за березень 7,9% і прогнозу на кінець року – 9,4%. Це абсолютно прийнятне значення для інвесторів: фізичних, юридичних осіб і, безумовно, банків. Ми бачимо, що борговий ринок має потенціал", – сказав він на брифінгу у четвер.

Лепушинський наголосив, що боргова політика – це зона відповідальності Міністерства фінансів, й останнє зменшенню попиту та обсягів розміщення на аукціонах наразі не викликає занепокоєння НБУ.

За словами представника Нацбанку, з початку року спостерігається позитивний ролловер понад 130%: залучено Мінфіном 182 млрд грн, погашення трохи більше 140 млрд, тоді як в законі про бюджет на поточний рік передбачено ролловер на рівні 100%.

"Знову ж таки, Міністерство фінансів саме дирижує залучення, виходячи від, перш за все, фіскальних потреб", – додав Лепушинський.

Він зауважив, що у випадку необхідності більш інтенсивних залучень Міністерство фінансів може розміщувати бенчмарк-облігації, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви, а Нацбанк готовий долучатись до діалогу на формалізованому майданчику при Раді фінстабільності.

"Я зауважу, що незважаючи на те, що прогноз по інфляції був підвищений, ми цей інфляційний сплеск оцінюємо як ситуацію тимчасовий, тобто базовий сценарій полягає в тому, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження вже наступного року", – сказав також заступник голови НБУ.

За його словами, динаміка вкладень в ОВДП різниться залежно від місяця до місяця, однак зацікавленість населення в цьому інструменті зростає, оскільки ринок розвивається, доступ до облігацій збільшується й цей сегмент ринку стає все більш масовим.

"Цей продукт стає все більш масовим, все більш поширеним, і ситуація, коли ставки за ОВДП були суттєво вищі за ставки за депозитами, поступово мала вирівнятись. Цей процес вже відбувається, тому ставки більш ніж привабливі і такі, що покривають не тільки очікувану інфляцію, а ще й дозволяють мати певний дохід в реальному вимірі", – підсумував Лепушинський.

