Інтерфакс-Україна
Економіка
18:10 30.04.2026

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

1 хв читати
Верховна Рада на засіданні в четвер схвалила в цілому законопроєкт №0349 про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення, підписану в Стамбулі 28 червня 2025 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час голосування рішення підтримали 234 нардепи, жодного голосу проти не зафіксовано.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, цим рішенням Рада надала згоду на обов’язковість для України угоди про міжнародні автомобільні перевезення з Марокко. Відповідно, перевізники отримали можливість виконувати перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом між двома країнами.

Зазначається, що ратифікація угоди врегульовує питання міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими на території держави однієї з сторін, транзитних перевезень між Україною та Королівством Марокко, до третіх країн або з них. Також угода стосується регулярних нерегулярних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом між Україною та Королівством Марокко та дозвільних процедур для перевізників: визначені випадки, коли дозволи не потрібні для здійснення перевезень.

Теги: #ратифікація #рада #марокко #перевезення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА