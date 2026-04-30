Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Верховна Рада на засіданні в четвер схвалила в цілому законопроєкт №0349 про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення, підписану в Стамбулі 28 червня 2025 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час голосування рішення підтримали 234 нардепи, жодного голосу проти не зафіксовано.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, цим рішенням Рада надала згоду на обов’язковість для України угоди про міжнародні автомобільні перевезення з Марокко. Відповідно, перевізники отримали можливість виконувати перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом між двома країнами.

Зазначається, що ратифікація угоди врегульовує питання міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими на території держави однієї з сторін, транзитних перевезень між Україною та Королівством Марокко, до третіх країн або з них. Також угода стосується регулярних нерегулярних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом між Україною та Королівством Марокко та дозвільних процедур для перевізників: визначені випадки, коли дозволи не потрібні для здійснення перевезень.