18:01 30.04.2026

Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на резервне теплообладнання потужністю 1,3 ГВт

Кабінет міністрів виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду на авансування закупівель 247 блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 ГВт, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні на сьомому засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів узгодили кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. Попередньо Уряд виділив 424,8 млн грн на підключення вже наявних БМК – роботи вже розпочато", – написала вона у Телеграм у четвер.

За словами віцепрем’єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, це рішення дозволяє підсилити систему і забезпечити додаткову стійкість громад у період пікових навантажень. Також серед іншого розглянули питання розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий газ.

"На виконання доручення прем’єр-міністра готуємо узгоджені пропозиції щодо комплексного врегулювання – як накопичених зобов’язань, так і подальшої моделі розрахунків, щоб уникати їх накопичення в майбутньому. Пропозиції найближчим часом винесемо на розгляд уряду", – написав він.

