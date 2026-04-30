17:47 30.04.2026

ЄБА закликає Раду скасувати пільгове оподаткування посилок вартістю до EUR150

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до народних депутатів із закликом ухвалити законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на міжнародні поштові та експрес-відправлення вартістю до EUR150.

Як йдеться в заяві асоціації в четвер, аналогічні пільги в ЄС було скасовано ще у 2021 році, а з 1 липня 2026 року Євросоюз планує скасувати і пільгу на мито для таких товарів. В той же час в Україні чинна норма часто використовується для масового дроблення промислових партій товарів на дрібні посилки з метою уникнення оподаткування.

"Понад 56% міжнародних відправлень у 2025 році не оподатковувалися – це 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком. Прямі втрати бюджету лише за минулий рік склали щонайменше 18,6 млрд грн. Сукупні втрати від початку повномасштабної війни могли перевищити 43 млрд грн", – зазначають в асоціації.

За прогнозами ЄБА, у 2026 році недоотримання держбюджету через цю пільгу може зрости до 27 млрд грн.

Асоціація наполягає на офіційному оприлюдненні повної оновленої версії законопроєкту та його невідкладному прийнятті. У ЄБА підкреслюють, що офіційні імпортери програють у конкуренції товарам без оподаткування, несучи при цьому додаткові витрати на гарантійне обслуговування та рекламу.

Як повідомлялося, скасування пільгового розмитнення посилок вартістю до EUR150 (законопроєкт №15112-1) є одним із структурних маяків програми співпраці з МВФ, який Україна мала виконати до кінця березня 2026 року. За оцінками Міністерства фінансів, реалізація цієї норми дасть змогу додатково залучати до бюджету близько 10 млрд грн щороку. Водночас, за інформацією ЗМІ, наразі у Верховній Раді триває робота над збором необхідної кількості голосів для підтримки цієї ініціативи.

