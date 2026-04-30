Грузія відкриває ринок для українського м'яса ВРХ і кормів

Фото: Pixabay

Україна та Грузія погодили розширення доступу українських товарів на грузинський ринок, зокрема, відкриття експорту м’яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження, повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

"Сьогодні відкриття ринку – це лише перший етап. Не менш важливо забезпечити подальший супровід експортерів: допомогти встановити контакти, долати технічні бар’єри та формувати довіру до української продукції. Саме так має працювати сучасна державна інституція", – написав він у Facebook.

За словами Ткачука, на завершальному етапі погодження перебуває відкриття грузинського ринку для композитних продуктів із вмістом м’яса птиці та рослинних компонентів. Питання просування товарів також обговорили з Першим секретарем Посольства України у Грузії Наталією Журбенко.

Окрему увагу під час міжнародних зустрічей було приділено співпраці з Азербайджаном. Сторони обговорили акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки. Відбулися також консультації з представниками Головної ветеринарної інспекції Польщі щодо координації дій між компетентними органами обох країн.

"Кожна така домовленість і кожен відкритий ринок – це додатковий шанс для українського виробника, нові валютні надходження для держави та ще один крок до посилення економічної стійкості України", – резюмував голова відомства.