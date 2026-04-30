Інтерфакс-Україна
Економіка
16:52 30.04.2026

Kyivstar, Swarmer та Ferrexpo стали першими українськими компаніями в Ukraine Reconstruction ETF

Kyivstar Group Ltd, яка є власником найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар", компанія зі сфері оборонних технологій Swarmer та гірничорудна компанія Ferrexpo стали першими емітентами з України, які увійшли в кошик з 50 компаній Ukraine Reconstruction ETF, який котирується на Лондонській фондовій біржі.

"Цікаво бачити, як перші українські компанії входять до ETF Ukraine Reconstruction UCITS. ETF тепер надає доступ як глобальним компаніям, які мають можливість допомогти у відбудові України, так і українським компаніям, які також братимуть участь і отримають вигоду від відбудови України", – прокоментував у пресрелізі британської інвестиційної компанії HANetf, яка запустила цей фонд, співзасновник і співгенеральний директор цієї компанії Гектор МакНіл.

Щоб полегшити достроковий допуск UKRN до біржі українських компаній, базовий індекс VettaFi Ukraine Reconstruction знизив свої пороги ліквідності – крок, який сигналізуватиме українським компаніям, що є покупець на їхні публічні акції, йдеться у прес-релізі.

"Це не просто цифри чи індекси, це важливий крок уперед. Вперше міжнародний інвестиційний інструмент такого рівня починає безпосередньо інвестувати в український бізнес. Це про довіру. Про віру інвесторів у майбутнє України. Про те, що навіть у найскладніші часи українські компанії не лише вистоюють, а й розвиваються, інтегруються у глобальні ринки та залучають капітал", – у свою чергу написав у Телеграм посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Окрім того, Swarmer також було додано до ETF Drone UCITS (DRON) – іншого фонду компанії HANetf, орієнтованого на виробників дронів.

На сайті VettaFi поки відсутня інформація, яку частку складуть акції українських компаній у фонді.

В той же час Ferrexpo днями попередила про припинення лістингу на LSE через затримку із публікацією звітності та планованою докапіталізацією, мінімум, на $100 млн за поточної капіталізації близько $250 млн.

Акції Kyivstar та Swarmer торгуються на американській біржі Nasdaq, на якій їх IPO відбулося відповідно у серпні минулого року та березні цього року, а капіталізація складає відповідно $2 млрд 708,0 млн та $459,3 млн.

"ETF націлений на диверсифікований портфель європейських інфраструктурних та оборонних компаній, окремих глобальних промислових підприємств, компаній, що котируються на українських біржах, а також обмежену частку інвестиційних фондів, орієнтованих на Україну", – зазначалося у презентації фонду, коли його було запущено у середині березня цього року.

"На момент запуску портфель складається переважно з відомих європейських та світових компаній, що котируються на біржі, здатних реалізувати масштабні інфраструктурні, енергетичні, промислові та оборонні проекти. Очікується, що ці фірми відіграватимуть центральну роль у діяльності з реконструкції відповідно до нормативно-правових баз, узгоджених з ЄС", – йшлося у пресрелізі на сайті LSE.

Станом на березень у кошику, який переглядається щоквартально, найбільшу вагу мали Siemens Energy AG – 5,29%, BAE Systems PLC – 5,20%, Johnson Controls International PLC – 4,55%, ABB Limited – 4,44%, Caterpillar Inc – 4,41%, Vinci SA – 4,27%, Schneider Electric SE – 4,23%, Eaton Corporation PLC – 4,21%, Rheinmetall AG – 4,07% та CRH PLC – 3,86%.

Загальна капіталізація всіх 50 компаній складала $2,25 трлн. Більше всього компаній представників зі США – 27,5%, Франції – 16.5%, Швейцарії – 10,1%, Німеччини – 9,7% та Швеції – 9,4%.

Відлік індексу VettaFi Ukraine Reconstruction почався 25 січня 2022 року з позначки 1000, на 13 березня цього року його значення складало 1837,71 пункт, 20 квітня він досяг максимуму 1997,79 пунктів, а 29 квітня становив 1982,29 пунктів.

Чисті активи фонду, згідно інформації на сайті, з середини березня зросли з трохи більше ніж EUR1 млн до EUR6,51 млн, кількість акцій – зі 130 тис. до 780 тис., тоді як загалом активи під управлінням HANetf складають біля $5,33 млрд.

Торги акціями Ukraine Reconstruction ETF на LSE стартували 13 березня з $9,43 за акцію, наразі їх ціна $9,82.

Зазначається, що окрім LSE фонд пройшов лістинг на біржах Deutsche Börse Xetra та Borsa Italiana в Мілані.

