АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального
Антимонопольний комітет України (АМКУ) під час розгляду справи щодо можливих антиконкурентних дій учасниками ринку пального встановив, що більшість мереж АЗС діяли й продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків щодо вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій.
Про це заявив голова АМКУ Павло Кириленко на засіданні Верховної Ради у четвер.
"Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють близько 1 200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монопольним становищем недоречно зараз", – сказав він.
Голова АМКУ послався на дані енергетичної митниці, згідно з якими ціни на імпорт пального почали стрімко зростати з початку березня – іноземні виробники й трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли відпускні ціни.
"Відтак аргументи вітчизняних операторів АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження", – зазначив він.
За словами Кириленко, з 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, ціни на імпорт – на 58%, а ціни на мережах українських АЗС лише на 39%.
Водночас, з його слів, аналіз АМКУ ще не завершено. Наразі комітет зосереджений на більш глибокому вивченні та оцінці індивідуалізованих показників діяльності учасників ринку.
За даними консалтингової групи "А-95", з 27 лютого по 29 квітня середня вартість бензину в гурті зросла на 16,13 грн/л (68,89 грн/л), дизелю – на 27,70 грн/л (82,35 грн/л), скрапленого газу – на 6,93 грн/л (40,23 грн/л).
Водночас роздрібна ціна на бензин марки А-95 у середньому додала 10,60 грн/л (72,44 грн/л), на дизель – майже 26,50 грн/л (88,07 грн/л), на LPG – 10,30 грн/л (48,80 грн/л). На дизельному пальному в моменті ціни на АЗК досягали пікового значення майже 91,40 грн/л.