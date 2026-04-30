АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

Фото: pexels

Антимонопольний комітет України (АМКУ) під час розгляду справи щодо можливих антиконкурентних дій учасниками ринку пального встановив, що більшість мереж АЗС діяли й продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків щодо вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій.

Про це заявив голова АМКУ Павло Кириленко на засіданні Верховної Ради у четвер.

"Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють близько 1 200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монопольним становищем недоречно зараз", – сказав він.

Голова АМКУ послався на дані енергетичної митниці, згідно з якими ціни на імпорт пального почали стрімко зростати з початку березня – іноземні виробники й трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли відпускні ціни.

"Відтак аргументи вітчизняних операторів АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження", – зазначив він.

За словами Кириленко, з 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, ціни на імпорт – на 58%, а ціни на мережах українських АЗС лише на 39%.

Водночас, з його слів, аналіз АМКУ ще не завершено. Наразі комітет зосереджений на більш глибокому вивченні та оцінці індивідуалізованих показників діяльності учасників ринку.

За даними консалтингової групи "А-95", з 27 лютого по 29 квітня середня вартість бензину в гурті зросла на 16,13 грн/л (68,89 грн/л), дизелю – на 27,70 грн/л (82,35 грн/л), скрапленого газу – на 6,93 грн/л (40,23 грн/л).

Водночас роздрібна ціна на бензин марки А-95 у середньому додала 10,60 грн/л (72,44 грн/л), на дизель – майже 26,50 грн/л (88,07 грн/л), на LPG – 10,30 грн/л (48,80 грн/л). На дизельному пальному в моменті ціни на АЗК досягали пікового значення майже 91,40 грн/л.