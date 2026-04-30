Інтерфакс-Україна
Економіка
16:14 30.04.2026

Мінекономіки попереджає про примусове наповнення придунайських озер через загрозу маловоддя

1 хв читати
Фото: Мінекономіки, довкілля та с/г

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з місцевою владою розпочало підготовку до наповнення придунайських озер в Одеській області через недостатній природний приплив під час весняного водопілля, повідомляє пресслужба міністерства за результатами наради з профільними агентствами та Одеською ОВА.

Через ризики підвищення мінералізації води та загрозу зрошенню першочерговим завданням визначено наповнення озер до пікового літнього періоду. Зокрема, на озері Катлабух планується застосувати примусове наповнення насосними станціями найближчим часом. Озеро Китай потребує системного водообміну протягом кількох років для зниження рівня засоленості.

"Ми маємо забезпечити водойми водою якнайшвидше, а не реагувати на кризу у розпал сезону", – наводяться у публікації слова заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірини Овчаренко.

Держрибагентство запропонувало для озера Катлабух будівництво автономної насосної станції на сонячній енергії потужністю 75 кВт із системою зберігання енергії на 300 кВт*год.

За підсумками наради вирішено консолідувати фінансування, підготувати розрахунки потреб у воді та опрацювати енергоефективні рішення для роботи насосних станцій. До роботи залучені Держрибагентство, Держводагентство, Одеська обласна військова адміністрація, районні адміністрації та громади.

Теги: #дунай #наповнення #озера

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

ОСТАННЄ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

Президентом НААН став ексдиректор Інституту садівництва Ігор Гриник

Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА