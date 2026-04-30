Мінекономіки попереджає про примусове наповнення придунайських озер через загрозу маловоддя

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з місцевою владою розпочало підготовку до наповнення придунайських озер в Одеській області через недостатній природний приплив під час весняного водопілля, повідомляє пресслужба міністерства за результатами наради з профільними агентствами та Одеською ОВА.

Через ризики підвищення мінералізації води та загрозу зрошенню першочерговим завданням визначено наповнення озер до пікового літнього періоду. Зокрема, на озері Катлабух планується застосувати примусове наповнення насосними станціями найближчим часом. Озеро Китай потребує системного водообміну протягом кількох років для зниження рівня засоленості.

"Ми маємо забезпечити водойми водою якнайшвидше, а не реагувати на кризу у розпал сезону", – наводяться у публікації слова заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірини Овчаренко.

Держрибагентство запропонувало для озера Катлабух будівництво автономної насосної станції на сонячній енергії потужністю 75 кВт із системою зберігання енергії на 300 кВт*год.

За підсумками наради вирішено консолідувати фінансування, підготувати розрахунки потреб у воді та опрацювати енергоефективні рішення для роботи насосних станцій. До роботи залучені Держрибагентство, Держводагентство, Одеська обласна військова адміністрація, районні адміністрації та громади.