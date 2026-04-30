15:51 30.04.2026

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Глава Національного банку України Андрій Пишний заперечив факт звернень до нього з боку підсанкційного Тимура Міндіча, секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, який на той момент був міністром оборони, представників компанії Fire Point та інших оборонних підприємств з приводу допомоги з фінансуванням

"Ні, жодних звернень, жодних комунікацій, жодного спілкування з тими, хто згадав моє прізвище не було: ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті", – сказав Пишний на брифінгу у четвер на прохання прокоментувати протоколи записів НАБУ та САП, які днями опублікувало видання "Українська правда".

Згідно з ними, Міндіч у розмові з Умєровим про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point начебто запитав міністра, чи викликав він Пишного, на що Умєров відповів, що глави Нацбанку немає у країні. Тоді Міндіч, якщо вірити протоколам, попросив "викликати державний Сенс Банк, бо рішення можна провести рішенням Кабінету міністрів".

Як повідомлялося, НАБУ та САП 10 листопада 2025 року заявили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За твердженнями правоохоронців, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є бізнесмен Міндіч, член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Сергій Пушкар, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк. Міндіч залишив Україну 10 листопада 2025 року за кілька годин до обшуків.

Ця справа пізніше отримала також назву "Міндічгейту". Наразі НАБУ та САП продовжують її розслідування.

Теги: #пишний #міндічгейт #спростування

