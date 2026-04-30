БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо керівника товариства, яке організувало схему штучного розподілу бізнесу для ухилення від сплати податків.

Як повідомляється на сайті відомства, слідством встановлено, що мережа роздрібної торгівлі продуктами харчування, яка працює під відомою торговою маркою, використовувала працю співробітників, зареєстрованих як ФОП, для реалізації товарів кінцевим споживачам. Така модель дозволяла підприємству формально залишатися на спрощеній системі оподаткування та уникати сплати податку на додану вартість (ПДВ), попри те, що управління фінансами та персоналом здійснювалося з єдиного центру.

Назва мережі в публікації не зазначається.

За результатами експертиз, упродовж 2025 року компанія ухилилася від сплати ПДВ на суму понад 8,6 млн грн. Наразі збитки державі відшкодовано у повному обсязі. Керівнику товариства повідомлено про підозру за ч.2 ст.212 КК України, проте через повне відшкодування коштів до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У відомстві додали, що загалом у Чернівецькій області БЕБ розслідує 16 кримінальних проваджень щодо аналогічних схем дроблення місцевими мережами. У 2026 році чотири справи вже скеровано до суду, а ще два підприємства регіону самостійно перейшли на загальну систему оподаткування. Загальна сума відшкодованих коштів у цих провадженнях становить майже 50 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька обласна прокуратура. Питання боротьби з дробленням бізнесу на ФОП наразі є одним із пріоритетів у межах домовленостей України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та реалізації Нацстратегії доходів.