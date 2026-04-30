Президентом НААН став ексдиректор Інституту садівництва Ігор Гриник

Президентом Національної академії аграрних наук (НААН) України обраний Ігор Гриник – учений у галузі рослинництва, доктор сільськогосподарських наук та академік НААН, повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат, доктор історичних наук Михайло Апостол.

"Епоха гадзалізації, схоже, завершилася. І це дає шанс на новий початок. Є надія, що українська аграрна наука знову повернеться до свого справжнього призначення: служити землі, людям і державі", – написав він.

За словами Апостола, зміна керівництва дає надію на відродження вітчизняного насінництва, садівництва, тваринництва, селекції та ґрунтознавства. Він висловив сподівання, що в академії знову цінуватимуть професіоналізм, а молоді кадри отримають реальну перспективу.

"Україна має землю, талант і людей. Якщо додати чесне управління, порядок і відповідальність – аграрна наука може стати гордістю держави та опорою економіки. Час відродження настав", – резюмував Апостол.

Ігор Гриник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН. До обрання президентом академії тривалий час очолював Інститут садівництва НААН. Він є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки та заслуженим працівником сільського господарства. Наукова діяльність вченого зосереджена на селекції, технологіях інтенсивного садівництва та розсадництві.