Інтерфакс-Україна
Економіка
15:42 30.04.2026

Президентом НААН став ексдиректор Інституту садівництва Ігор Гриник

1 хв читати

Президентом Національної академії аграрних наук (НААН) України обраний Ігор Гриник – учений у галузі рослинництва, доктор сільськогосподарських наук та академік НААН, повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат, доктор історичних наук Михайло Апостол.

"Епоха гадзалізації, схоже, завершилася. І це дає шанс на новий початок. Є надія, що українська аграрна наука знову повернеться до свого справжнього призначення: служити землі, людям і державі", – написав він.

За словами Апостола, зміна керівництва дає надію на відродження вітчизняного насінництва, садівництва, тваринництва, селекції та ґрунтознавства. Він висловив сподівання, що в академії знову цінуватимуть професіоналізм, а молоді кадри отримають реальну перспективу.

"Україна має землю, талант і людей. Якщо додати чесне управління, порядок і відповідальність – аграрна наука може стати гордістю держави та опорою економіки. Час відродження настав", – резюмував Апостол.

Ігор Гриник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН. До обрання президентом академії тривалий час очолював Інститут садівництва НААН. Він є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки та заслуженим працівником сільського господарства. Наукова діяльність вченого зосереджена на селекції, технологіях інтенсивного садівництва та розсадництві.



14:18 06.08.2025
Директора наукової установи НААН підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 22 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

ОСТАННЄ

АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

Мінекономіки попереджає про примусове наповнення придунайських озер через загрозу маловоддя

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА