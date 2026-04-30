Інтерфакс-Україна
Економіка
15:31 30.04.2026

Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

2 хв читати
Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

Робота місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах першого перегляду нової програми розширеного фінансування (EFF) розпочнеться, орієнтовно, в останній декаді травня, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час брифінгу у четвер.

За його словами, під час чергового раунду перемовин у межах місії продовжиться обговорення фіскальних заходів, які були розпочаті під час весняних зборів у Вашингтоні. Зокрема, голова НБУ зазначив, що наразі досягнуто розуміння щодо відтермінування чутливого питання запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

"Делегація України повернулася з Вашингтону з розумінням, що чутливе питання, пов’язане з ПДВ для ФОП, відтерміноване. Переконаний, що подальші дискусії будуть проводитися у рамках місії Міжнародного валютного фонду. Ми очікуємо, що наприкінці травня, тобто приблизно в останній декаді, відповідна робота розпочнеться", – наголосив очільник центробанку.

Пишний додав, що Україна пропонує партнерам альтернативні шляхи покриття фіскальних потреб за рахунок посилення детінізації економіки, та вже є деякі результати, зокрема, у питаннях, що пов’язані з реформою Державної митної служби (ДМС) та підвищення спроможності Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Він зазначив, що Нацбанк підтримує позицію уряду щодо пошуку додаткових внутрішніх ресурсів для бюджету, щоб уникнути непродуктивного тиску на золотовалютні резерви.

Як раніше повідомлялося з посиланням на Bloomberg, питання впровадження ПДВ для ФОП із річним доходом понад 4 млн грн також є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ, що також є предметом дискусій із Європейською комісією у межах меморандуму про макрофінансову допомогу на EUR90 млрд. Українська сторона наполягає на неконструктивності запровадження цієї норми під час війни та працює над перенесенням її реалізації на рік – до 2027 року. Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії підтвердив, що питання запровадження ПДВ для ФОП може бути відтерміноване за результатами місії.

Теги: #пишний #місія_мвф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 30.04.2026
Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

12:54 26.03.2026
Пишний: Реакція навіть на російський триколор має бути в межах чинного законодавства

Пишний: Реакція навіть на російський триколор має бути в межах чинного законодавства

10:28 20.03.2026
Рада фінстабільності може оновити стратегію відновлення кредитування за тиждень-два – голова НБУ

Рада фінстабільності може оновити стратегію відновлення кредитування за тиждень-два – голова НБУ

18:02 05.03.2026
Пишний: 2026 рік визначили роком корпоративного управління

Пишний: 2026 рік визначили роком корпоративного управління

18:14 28.02.2026
Прем'єрка та голова НБУ обговорили можливості банківського сектору для відновлення і захисту енергетики

Прем'єрка та голова НБУ обговорили можливості банківського сектору для відновлення і захисту енергетики

16:02 23.02.2026
Пишний назвав 1 липня 2026р дедлайном для значимих фінкомпаній привести діяльність у відповідність до вимог НБУ

Пишний назвав 1 липня 2026р дедлайном для значимих фінкомпаній привести діяльність у відповідність до вимог НБУ

10:06 14.02.2026
МВФ спростив умови відкриття нової програми для України: поріг ПДВ для ФОП піднято до 4 млн грн – прем’єрка

МВФ спростив умови відкриття нової програми для України: поріг ПДВ для ФОП піднято до 4 млн грн – прем’єрка

16:16 29.01.2026
Ухвалення нової програми МВФ для України за базовим сценарієм очікується у третій декаді лютого – голова НБУ

Ухвалення нової програми МВФ для України за базовим сценарієм очікується у третій декаді лютого – голова НБУ

18:39 26.12.2025
Міністр оборони повідомив про створення банківського консорціуму для кредитування підприємств ОПК на 21,5 млрд грн

Міністр оборони повідомив про створення банківського консорціуму для кредитування підприємств ОПК на 21,5 млрд грн

17:02 10.12.2025
Репатріацію "нових" дивідендів здійснили вже понад 940 компаній, $23 млн виведені за інвестлімітом – Пишний

Репатріацію "нових" дивідендів здійснили вже понад 940 компаній, $23 млн виведені за інвестлімітом – Пишний

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

ОСТАННЄ

АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

Мінекономіки попереджає про примусове наповнення придунайських озер через загрозу маловоддя

БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

Президентом НААН став ексдиректор Інституту садівництва Ігор Гриник

Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА