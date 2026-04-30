Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

Робота місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах першого перегляду нової програми розширеного фінансування (EFF) розпочнеться, орієнтовно, в останній декаді травня, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час брифінгу у четвер.

За його словами, під час чергового раунду перемовин у межах місії продовжиться обговорення фіскальних заходів, які були розпочаті під час весняних зборів у Вашингтоні. Зокрема, голова НБУ зазначив, що наразі досягнуто розуміння щодо відтермінування чутливого питання запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

"Делегація України повернулася з Вашингтону з розумінням, що чутливе питання, пов’язане з ПДВ для ФОП, відтерміноване. Переконаний, що подальші дискусії будуть проводитися у рамках місії Міжнародного валютного фонду. Ми очікуємо, що наприкінці травня, тобто приблизно в останній декаді, відповідна робота розпочнеться", – наголосив очільник центробанку.

Пишний додав, що Україна пропонує партнерам альтернативні шляхи покриття фіскальних потреб за рахунок посилення детінізації економіки, та вже є деякі результати, зокрема, у питаннях, що пов’язані з реформою Державної митної служби (ДМС) та підвищення спроможності Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Він зазначив, що Нацбанк підтримує позицію уряду щодо пошуку додаткових внутрішніх ресурсів для бюджету, щоб уникнути непродуктивного тиску на золотовалютні резерви.

Як раніше повідомлялося з посиланням на Bloomberg, питання впровадження ПДВ для ФОП із річним доходом понад 4 млн грн також є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ, що також є предметом дискусій із Європейською комісією у межах меморандуму про макрофінансову допомогу на EUR90 млрд. Українська сторона наполягає на неконструктивності запровадження цієї норми під час війни та працює над перенесенням її реалізації на рік – до 2027 року. Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії підтвердив, що питання запровадження ПДВ для ФОП може бути відтерміноване за результатами місії.