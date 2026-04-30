Інтерфакс-Україна
Економіка
15:16 30.04.2026

Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства енергетики України продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до кінця жовтня 2026 року, повідомило відомство у четвер.

"Таким чином українці й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт*год", – зазначили у відомстві.

Окрім того, збережено пільговий тариф 2,64 грн/кВт*год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 29.04.2026
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

15:19 23.04.2026
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

12:12 20.04.2026
"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

18:18 06.04.2026
Україна в березні скоротила імпорт е/е на 25% та відновила експорт – DIXI Group

Україна в березні скоротила імпорт е/е на 25% та відновила експорт – DIXI Group

17:26 06.04.2026
На Закарпатті власник ТЦ "PLAZA" 5 років платив за світло за тарифами для населення – прокуратура

На Закарпатті власник ТЦ "PLAZA" 5 років платив за світло за тарифами для населення – прокуратура

02:16 03.04.2026
Графіки відключень спричинені низьким рівнем прайс-кепів на ринку е/е – ексглава "Укренерго"

Графіки відключень спричинені низьким рівнем прайс-кепів на ринку е/е – ексглава "Укренерго"

11:26 30.03.2026
Експорт електроенергії з України через CBAM та відсутність верифікації стає невигідним – ексміністр енергетики

Експорт електроенергії з України через CBAM та відсутність верифікації стає невигідним – ексміністр енергетики

21:53 24.03.2026
"Укренерго" не планує обмежувати електроспоживання у середу

"Укренерго" не планує обмежувати електроспоживання у середу

ВАЖЛИВЕ

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

ОСТАННЄ

АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

Мінекономіки попереджає про примусове наповнення придунайських озер через загрозу маловоддя

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

БЕБ викрило мережу продуктових магазинів у схемі дроблення бізнесу на 16 ФОПів та ухилення від сплати 8,6 млн грн ПДВ

Президентом НААН став ексдиректор Інституту садівництва Ігор Гриник

Місія МВФ для перегляду програми фінансування України розпочнеться в останній декаді травня – Пишний

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

