Уряд продовжив діючий тариф на е/е для населення 4,32 грн за КВт*год до кінця жовтня

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства енергетики України продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до кінця жовтня 2026 року, повідомило відомство у четвер.

"Таким чином українці й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт*год", – зазначили у відомстві.

Окрім того, збережено пільговий тариф 2,64 грн/кВт*год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.