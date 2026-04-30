Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про спрощення правил отримання підприємствами тепло- та водопостачання статусу захищеного споживача.

"Уряд спростив правила отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання… Тепер їм не потрібно надавати банківську гарантію чи платити наперед за електроенергію. Достатньо відкрити спеціальний рахунок і користуватися ним за встановленими правилами. Якщо ці умови виконуються, електроенергію не відключатимуть і не обмежуватимуть", – написала Свириденко у Телеграм у четвер.

За її словами, цей механізм працюватиме разом із чинними правилами і допоможе забезпечити стабільну роботу важливих підприємств та їхню фінансову стійкість. Його дія поширюється на час воєнного стану і ще шість місяців після його завершення.

"Рішення ухвалене як один з інстурментів для виконання Планів стійкості – зокрема забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури", – наголосила Свириденко.