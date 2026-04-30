Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Проголосований в першому читанні 28 квітня проєкт нового Цивільного кодексу (законопроект №15150), унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості державних реєстрів, вважають експерти YouControl.

"Для екосистеми відкритих даних (Open Data), журналістів-розслідувачів, банківського сектору та комплаєнс-систем цей документ в його нинішньому вигляді виглядає як вирок. Під гаслами захисту приватності та "цифрового образу" депутати створюють інструмент для зловживань, який знищить механізми фінансового моніторингу (KYC/AML), дозволить компаніям приховувати "російський слід" та подарує корупціонерам легальне право переписати власну історію", – наводиться думка експертів YouControl у пресрелізі.

Зокрема, серед нововведень, які пропонує проєкт, експерти YouControl критикують статтю 328, яка закріплює так зване "право на забуття", яке передбачає право фізособи вимагати видалити інформацію про себе з пошукових систем та баз даних не лише якщо вона недостовірна, а й якщо вона просто "втратила суспільний інтерес".

"Колишній бенефіціар підсанкційної компанії або фігурант корупційного скандалу п’ятирічної давнини подає позов проти медіа чи аналітичної системи з вимогою деіндексувати та/або видалити історію його бізнес-зв’язків. Якщо ця норма запрацює, медіа та аналітичні системи будуть змушені або вилучити інформацію по особі або "відбілювати" репутацію таких діячів. Це повністю суперечить принципам прозорості та підзвітності дій, руйнує цілісність історичних корпоративних даних та робить неможливою процедуру перевірки контрагентів", – вважають юристи YouControl.

Крім того, вони називають правовим нонсенсом запровадження поняття "приватності" для юридичних осіб.

"Бізнес за своєю природою не може мати приватності в розумінні прав людини. Діяльність компаній має бути абсолютно прозорою для забезпечення безпеки господарського обороту. Вимога отримувати згоду компанії на обробку її цифрового профілю – це легальний щит для рейдерів, фіктивних медіа та фіктивних фірм", – зазначили аналітики YouControl, підкресливши, що "в умовах, коли прозорість корпоративної структури є ключовою для запобігання шахрайству, відмиванню коштів та фінансуванню ризикових операцій, така норма може створити додаткові бар’єри для добросовісних учасників ринку та нові можливості для недоброчесних".

Крім того, в YouControl зауважили, що передбачена новим Цивільним кодексом регуляція права фізичної особи на цифровий особистий простір та цифрову приватність може унеможливити роботу сучасних OSINT-систем та комплаєнс-сервісів, в так зване право на "інформаційний спокій", яке передбачає, зокрема, право працівника не відповідати в робочий чат на вихідних, " відкриває "скриньку Пандори" для так званих SLAPP-позовів (стратегічних позовів проти участі громадськості)".

"Ризикові контрагенти зможуть вимагати від журналістів-розслідувачів та реєстрів припинити публікацію розслідувань чи видачу інформації про борги, цинічно обґрунтовуючи це тим, що суспільна увага порушує їхній "інформаційний спокій"", – прогнозують в YuoControl.

"У прагненні осучаснити Цивільний кодекс та наблизити його до європейських стандартів законодавці припустилися серйозної помилки, змішавши приватне життя з публічною звітністю. Прийняття проєкту №15150 в нинішній редакції без урахування специфіки відкритих даних скасує презумпцію відкритості державних реєстрів. Це відкине Україну на 10 років назад у сфері прозорості та протидії корупції", – підкреслили в YouControl.

Як повідомлялося, 28 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла в першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.