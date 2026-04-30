14:15 30.04.2026

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні на 2026 рік з 7,5% у попередньому січневому прогнозі до 9,4%, а на 2027 рік – з 6% до 6,5%.

"Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося", – зауважив регулятор у релізі в четвер.

За оновленим прогнозом НБУ, інфляція повернеться до зниження у 2027 році та досягне цілі 5% у 2028 році.

"Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом. Однак монетарна політика НБУ та вичерпання ефектів високих цін на пальне сприятимуть дезінфляції. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році – до цілі 5%", – запевнив регулятор.

Нацбанк додає, що очікує стабілізацію цін завдяки зниженню зовнішнього цінового тиску, поступовому нарощуванню врожаїв, а також поліпшенню ситуації в енергетиці.

Як повідомлялося, у січні 2026 року НБУ вже погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 7,5% з 6,6% та на 2027 рік – до 6% з 5%.

Інфляція в Україні у 2025 році знизилася до 8% з 12% роком раніше. У 2023 році вона становила 5,1% після стрибка до 26,6% у 2022 році.

14:14 30.04.2026
НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

14:12 30.04.2026
Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

17:06 29.04.2026
Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

14:48 28.04.2026
Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

19:12 27.04.2026
НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

14:43 09.04.2026
Інфляція в Україні в березні прискорилася до 1,7%, в річному вимірі до 7,9% – Держстат

12:26 09.04.2026
НБУ оцінює вплив на інфляцію подорожчання палива через війну з Іраном у 0,5-1 в.п, вторинні ефекти – ще 1-2 в.п.

09:47 09.04.2026
Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

15:02 19.03.2026
Подорожчання нафтопродуктів через конфлікт на Близькому Сході додає до річної інфляції в Україні від 0,45 в.п. – НБУ

14:22 10.03.2026
Інфляція в Україні у лютому 2026 р. прискорилась до 1%, у річному вимірі – до 7,6% – Держстат

