14:14 30.04.2026

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних, як і очікували учасники ринку, та переглянуло її прогнозну траєкторію, наразі очікуючи утримання ставки на цьому рівні до II кварталу 2027 року.

"Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% на горизонті політики (у 2028 році). У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску", – зазначив регулятор у пресрелізі у четвер.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці січня цього року знизив облікову ставку до 15% річних. До цього він утримував її на рівні 15,5% сім засідань поспіль, починаючи з березня 2025 року, а перед цим тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. У середині березня НБУ зберіг ставку на рівні 15%.

Після тривалого сповільнення інфляція знову почала зростати, зазначив регулятор, та назвав головним чинником цього розвороту подорожчання енергоресурсів, посилене наслідками російських атак на енергетику, війною на Близькому Сході, попереднім послабленням гривні та швидшим зростанням зарплат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, базова – до 7,1%, і обидва показники перевищили січневий прогноз НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання інфляції тривало.

Нацбанк прогнозує, що найближчими місяцями інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, однак у другому півріччі пришвидшиться до 9,4% наприкінці року. У 2027 році регулятор очікує її повернення до стійкого зниження – до 6,5% наприкінці року та до цілі 5% у 2028 році.

Центробанк також погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до 1,3% через слабші результати I кварталу, важкий стан енергосистеми та негативні наслідки війни на Близькому Сході. У 2027-2028 роках регулятор очікує пришвидшення зростання економіки до 2,8-3,7%.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці січня цього року знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних, а 19 березня зберіг її на цьому рівні.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню рішення про збереження ставки 15% річних, буде оприлюднено 11 травня.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 18 червня.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 30.04.2026
Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

14:12 30.04.2026
Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

17:06 29.04.2026
Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

14:48 28.04.2026
Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

19:12 27.04.2026
НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

13:38 16.04.2026
НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

13:25 30.03.2026
Збереження облікової ставки 15% до кінця 2026р. допускають 7 з 11 членів КМП НБУ, а один - навіть її підвищення - протокол

Збереження облікової ставки 15% до кінця 2026р. допускають 7 з 11 членів КМП НБУ, а один - навіть її підвищення - протокол

12:53 30.03.2026
Члени КМП Нацбанку одностайно підтримали збереження облікової ставки 15% 18 березня

Члени КМП Нацбанку одностайно підтримали збереження облікової ставки 15% 18 березня

14:14 19.03.2026
Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15% річних

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15% річних

12:57 09.02.2026
За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%

За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ОСТАННЄ

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Проєкт нового Цивільного кодексу унеможливлює перевірку контрагентів та скасовує презумпцію відкритості держреєстрів – YouControl

Уряд розподілив ще 421,1 млн грн на облаштування шкільних їдалень

Брокери та рієлтори забезпечують 5-10% угод на первинці в Києві, фокус девелоперів – на власних менеджерах з продажів

Заступника голови наглядової ради Райффайзен Банку Степаненка обрано її головою

Завод "Ковальської" в Розвадові  випустив першу товарну партію газобетону

Турецька мережа SuperStep закриває магазини в Україні

Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

Маркет-молл "Даринок" підсилив пул якірних орендарів, вакантність знизилась до 2,7%

Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

