НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Фото: НБУ

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних, як і очікували учасники ринку, та переглянуло її прогнозну траєкторію, наразі очікуючи утримання ставки на цьому рівні до II кварталу 2027 року.

"Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% на горизонті політики (у 2028 році). У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску", – зазначив регулятор у пресрелізі у четвер.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці січня цього року знизив облікову ставку до 15% річних. До цього він утримував її на рівні 15,5% сім засідань поспіль, починаючи з березня 2025 року, а перед цим тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. У середині березня НБУ зберіг ставку на рівні 15%.

Після тривалого сповільнення інфляція знову почала зростати, зазначив регулятор, та назвав головним чинником цього розвороту подорожчання енергоресурсів, посилене наслідками російських атак на енергетику, війною на Близькому Сході, попереднім послабленням гривні та швидшим зростанням зарплат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, базова – до 7,1%, і обидва показники перевищили січневий прогноз НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання інфляції тривало.

Нацбанк прогнозує, що найближчими місяцями інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, однак у другому півріччі пришвидшиться до 9,4% наприкінці року. У 2027 році регулятор очікує її повернення до стійкого зниження – до 6,5% наприкінці року та до цілі 5% у 2028 році.

Центробанк також погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до 1,3% через слабші результати I кварталу, важкий стан енергосистеми та негативні наслідки війни на Близькому Сході. У 2027-2028 роках регулятор очікує пришвидшення зростання економіки до 2,8-3,7%.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню рішення про збереження ставки 15% річних, буде оприлюднено 11 травня.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 18 червня.