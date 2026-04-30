Інтерфакс-Україна
Економіка
14:12 30.04.2026

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р з 1,8% до 1,3%

2 хв читати
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) очікує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2027 році на рівні 1,3%, тоді як у січневому Інфляційному звіті він прогнозував 1,8%, у жовтневому – 2%.

"Ураховуючи гірші результати I кварталу, все ще важкий стан енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%", – йдеться у пресрелізі Нацбанка у четвер.

НБУ оцінив зростання реального ВВПу першому кварталі на рівні 0,2%, тоді як ще у січні очікував його на рівні 2,4%, а в цілому за минулий рік воно склало 1,8%.

Центробанк зазначив, що на початку 2026 року економічна активність сповільнилася, передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об’єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги.

За оцінками НБУ, економічна активність дещо пожвавилася в міру скорочення енергодефіцитів навесні, а надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців.

"У міру поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості очікується пришвидшення зростання реального ВВП – до 2,8-3,7% у 2027-2028 роках. Цьому передусім сприятимуть стійкий споживчий попит, пожвавлення інвестиційної активності, відновлення енергосистеми, а також нарощування врожаїв", – наголосив Нацбанк.

Він зберіг прогноз зростання ВВП у 2027 році на 2,8%, а у 2028 році – на 3,7%.

Як повідомлялось, Міжнародний валютний фонд (МВФ) у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook) спрогнозував зростання ВВП України у 2026р на рівні 2% та його прискорення до 3,5% у 2027 році.

Світовий банк очікує сповільнення зростання економіки України у 2026 році до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027 році його прискорення до 4%.

Інвесткомпанія Dragon Capital нещодавно покращила прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,5 відсоткового пункти – до 1,5%, тоді як рейтингове агентство Fitch очікує його на рівні 1,6%.

Теги: #ввп #нбу

14:15 30.04.2026
Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Нацбанк випустив монету "Зубр" у серії про відродження природи до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

Реальний ВВП України скорочується третій місяць поспіль, зниження у І кв. склало 0,6% - ІЕД

Dragon Capital покращив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 1,5%, погіршив прогноз курсу гривні до 45,5 грн/$1

Реальний ВВП України продовжив скорочуватись у лютому – на 1,5% після скорочення у січні на 1% - ІЕД

Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат

ВВП Індії в жовтні-грудні зріс на 7,8%, краще за прогноз

ВАЖЛИВЕ

ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА