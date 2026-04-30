Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 30.04.2026

Уряд розподілив ще 421,1 млн грн на облаштування шкільних їдалень

1 хв читати
Фото: школа №92 міста Львова

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про затвердження Кабінетом міністрів другого розподілу субвенції в розмірі 421,1 млн грн на облаштування шкільних їдалень у 15 областях.

"Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків. Харчування у закладах освіти має бути безпечним і якісним. Це формує культуру здорового харчування та є інвестицією у майбутнє дітей", – написала Свириденко в Телеграм в четверг.

За її словами, раніше уряд уже спрямовував 46,5 млн грн на завершення оновлення 19 шкільних їдалень, розпочатого у 2025 році.

"Загалом уже модернізовано приблизно 20% харчоблоків: 188 – коштом державної субвенції, ще понад 1 500 їдалень оновлено завдяки фінансуванню місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів", – розповіла Свириденко.

Теги: #шкільні_їдальні #субвенції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА