Уряд розподілив ще 421,1 млн грн на облаштування шкільних їдалень

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про затвердження Кабінетом міністрів другого розподілу субвенції в розмірі 421,1 млн грн на облаштування шкільних їдалень у 15 областях.

"Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків. Харчування у закладах освіти має бути безпечним і якісним. Це формує культуру здорового харчування та є інвестицією у майбутнє дітей", – написала Свириденко в Телеграм в четверг.

За її словами, раніше уряд уже спрямовував 46,5 млн грн на завершення оновлення 19 шкільних їдалень, розпочатого у 2025 році.

"Загалом уже модернізовано приблизно 20% харчоблоків: 188 – коштом державної субвенції, ще понад 1 500 їдалень оновлено завдяки фінансуванню місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів", – розповіла Свириденко.