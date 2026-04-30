12:38 30.04.2026

Заступника голови наглядової ради Райффайзен Банку Степаненка обрано її головою

Наглядова рада Райффайзен Банку 29 квітня обрала головою Андрія Степаненка, який із квітня 2018 року обіймав посаду заступника голови.

Згідно з повідомленням банку у системі розкриття інформації НКЦПФР, Степаненка обрано з числа членів наглядової ради як представника акціонера банку Raiffeisen Bank International AG (RBI, Австрія) строком на два роки.

Окрім того, наглядова рада також обрала Харальда Кроегера заступником голови. Він представляє RBI та був обраний до складу наглядової ради строком на два роки.

Степаненко тривалий час обіймає посади в органах управління та нагляду банків і компаній групи RBI у низці країн, зокрема в Австрії, Косові, Словаччині, Сербії, Чехії та Румунії.

Кроегер із вересня 2023 року є керівником структурованих фінансів та інвестиційного банкінгу групи RBI. Він також працює в органах управління та нагляду компаній групи в Австрії, Румунії, Угорщині та Туреччині, а з липня 2025 року був членом наглядової ради Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк – найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року із загальними активами 270,68 млрд грн він займав 4-е місце серед 58 платоспроможних банків України.

