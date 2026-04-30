Завод "Ковальської" в Розвадові  випустив першу товарну партію газобетону

Новий завод ПБГ "Ковальська" у Львівській області випустив першу товарну партію автоклавного газобетону, продукція реалізовуватиметься в Україні та на експорт під брендом Gazobeto, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Завод у Розвадові — одне з найсучасніших виробництв автоклавного газобетону в Європі: екологічне, автоматизоване та високопродуктивне. Після втрати заводу в Новій Каховці ми принципово залишилися на ринку й у 2023 році розпочали нове будівництво, залучивши іноземні інвестиції. Це був складний проєкт в умовах війни - з енергетичними, кадровими та логістичними викликами, але ми вкотре довели стійкість і здатність українського бізнесу реалізовувати масштабні індустріальні проєкти навіть у складних умовах", — зазначив генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

На першому етапі завод випускає стінові блоки та U-блоки для зведення несучих конструкцій і перегородок — сегментів з традиційно стабільним попитом на будівельному ринку. Надалі виробничу лінійку планують розширити, додавши стінові панелі, панелі для підлог та перемички. Загалом завод може виробляти близько 600 тис. куб. м газобетонних виробів на рік.

З урахуванням логістики, на першому етапі продукцію заводу планують постачати до західних регіонів України, зокрема до Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської областей і Закарпаття. Компанія вже розпочала контрактування, формування стабільних логістичних ланцюгів та укладання договорів з дилерами.

Паралельно група "Ковальська" формує експортний напрям постачання газобетонних виробів до сусідніх країн.

Будівництво заводу в Розвадові почалося у 2023 році як стратегічний проєкт, спрямований на компенсацію втрати підприємства в окупованій Новій Каховці. Інвестиції в першу чергу виробництва перевищують EUR50 млн. Для фінансування закупівлі високотехнологічного обладнання компанія залучила кредит у розмірі EUR27 млн від Invest International через фонд Dutch Good Growth Fund (DGGF).

На заводі використовується обладнання Aircrete Europe — нідерландської компанії, що спеціалізується на розробці, проєктуванні та постачанні технологій для виробництва автоклавного газобетону. Сучасне обладнання забезпечує високу точність геометрії виробів, енергоефективність та стабільну якість продукції. Це дозволяє запропонувати ринку газобетон преміального рівня, придатний для сучасного енергоефективного будівництва.

Підприємство зводиться на індустріальній ділянці площею понад 140 га, розташованій за 40 км від Львова, де уже функціонують кар’єри з видобутку вапна та піску, а також промислові активи з їх обробки.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод із виробництва газобетону в Херсонській області не працює від початку окупації.