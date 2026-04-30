Турецька мережа SuperStep закриває магазини в Україні

Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів SuperStep впродовж травня-червня закриє всі свої магазини в Україні, повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

Генеральний директор Eren Retail Group в Україні, яка управляє мережами Lacoste та SuperStep, Зафер Озбай в коментарі RAU повідомив, що це рішення є результатом стратегічного аналізу глобальної діяльності та структури каналів збуту.

"Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок слід розглядати як оптимізацію нашої глобальної діяльності, а не як показник ринкового потенціалу", - повідомив Озбай.

При цьому він уточнив, що планів закриття магазинів Lacoste немає і діяльність продовжується у звичайному режимі. За інформацією RAU cтаном на кінець квітня працює 12 магазинів Lacoste в Україні: по одному в Одесі, Дніпрі, Львові та дев’ять у Києві.

SuperStep створена в 2012 році в Стамбулі та працює в сегменті sport-casual і lifestyle, пропонуючи різноманітний вибір снікерів, аксесуарів і текстилю всесвітньовідомих брендів, як-то: Lacoste, Nike, Puma, Adidas, Reebok, New Balance, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Saucony. На український ринок бренд вийшов в 2015 році, відкривши перший магазин в столичному ТРЦ Sky Mall, в 2018 працювало п’ять точок: чотири в столиці та одна у Львові. Мережа відкривала магазини і у повномасштабне вторгнення: в 2023-му в львівському Victoria Gardens, у 2024-му – у київському ТРЦ Dream та в дніпровському ТРЦ Караван, в 2025 році відкрився оновлений простір в львівському ТРЦ Forum Lviv.

Станом на кінець квітня 2026 року з наявних офлайн точок залишилося шість: в столичному ТРЦ Lavina Mall та Dream, львівському Forum Lviv та Viktoria Gardens, одеському Riviera Shopping City та Караван Дніпро. Також ритейлер має онлайн-магазин.

Ще в березні 2026 року в столичному ТРЦ Respublika Park на місце SuperStep зайшов бренд Puma у новій концепції Field of play. В столичному ТРЦ Gulliver площу SuperStep розглядає мережа New Balance, щоб відкритися в оновленому концепті та з більшою площею – понад 300 кв. м. Зараз магазини знаходяться по сусідству.