Інтерфакс-Україна
Економіка
12:14 30.04.2026

Турецька мережа SuperStep закриває магазини в Україні

2 хв читати

Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів SuperStep впродовж травня-червня закриє всі свої магазини в Україні, повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

Генеральний директор Eren Retail Group в Україні, яка управляє мережами Lacoste та SuperStep, Зафер Озбай в коментарі RAU повідомив, що це рішення є результатом стратегічного аналізу глобальної діяльності та структури каналів збуту.

"Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок слід розглядати як оптимізацію нашої глобальної діяльності, а не як показник ринкового потенціалу", - повідомив Озбай.

При цьому він уточнив, що планів закриття магазинів Lacoste немає і діяльність продовжується у звичайному режимі. За інформацією RAU cтаном на кінець квітня працює 12 магазинів Lacoste в Україні: по одному в Одесі, Дніпрі, Львові та дев’ять у Києві.

SuperStep створена в 2012 році в Стамбулі та працює в сегменті sport-casual і lifestyle, пропонуючи різноманітний вибір снікерів, аксесуарів і текстилю всесвітньовідомих брендів, як-то: Lacoste, Nike, Puma, Adidas, Reebok, New Balance, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Saucony. На український ринок бренд вийшов в 2015 році, відкривши перший магазин в столичному ТРЦ Sky Mall, в 2018 працювало п’ять точок: чотири в столиці та одна у Львові. Мережа відкривала магазини і у повномасштабне вторгнення: в 2023-му в львівському Victoria Gardens, у 2024-му – у київському ТРЦ Dream та в дніпровському ТРЦ Караван, в 2025 році відкрився оновлений простір в львівському ТРЦ Forum Lviv.

Станом на кінець квітня 2026 року з наявних офлайн точок залишилося шість: в столичному ТРЦ Lavina Mall та Dream, львівському Forum Lviv та Viktoria Gardens, одеському Riviera Shopping City та Караван Дніпро. Також ритейлер має онлайн-магазин.

Ще в березні 2026 року в столичному ТРЦ Respublika Park на місце SuperStep зайшов бренд Puma у новій концепції Field of play. В столичному ТРЦ Gulliver площу SuperStep розглядає мережа New Balance, щоб відкритися в оновленому концепті та з більшою площею – понад 300 кв. м. Зараз магазини знаходяться по сусідству.

11:23 29.04.2026
Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

15:04 24.04.2026
Магазини групи Inditex у ТРЦ Gulliver відновили роботу

Магазини групи Inditex у ТРЦ Gulliver відновили роботу

17:40 02.04.2026
Укрексімбанк закриє філії у Полтаві та Сумах

Укрексімбанк закриє філії у Полтаві та Сумах

11:19 02.04.2026
В ТРЦ Ocean Mall відкриють магазини MD Fashion загальною площею 1,8 тис. кв. м

В ТРЦ Ocean Mall відкриють магазини MD Fashion загальною площею 1,8 тис. кв. м

10:25 01.04.2026
ДПС може оштрафувати торговельну мережу техніки на 3 млн грн через маніпуляції з чеками та інші порушення

ДПС може оштрафувати торговельну мережу техніки на 3 млн грн через маніпуляції з чеками та інші порушення

15:53 18.03.2026
Yakaboo закриває книгарню на Хрещатику

Yakaboo закриває книгарню на Хрещатику

23:06 02.03.2026
Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалювати судна, що увійдуть у її акваторію - ЗМІ

Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалювати судна, що увійдуть у її акваторію - ЗМІ

13:11 26.02.2026
"Карлсберг Україна" вирішив закрити філії у Харкові, Одесі та Донецьку, це не вплине на роботу компанії

"Карлсберг Україна" вирішив закрити філії у Харкові, Одесі та Донецьку, це не вплине на роботу компанії

09:57 18.02.2026
"Укрпошта" закриває два відділення на Запоріжжі через безпекову ситуацію - гендиректор

"Укрпошта" закриває два відділення на Запоріжжі через безпекову ситуацію - гендиректор

17:51 30.01.2026
Деснянська РДА опублікувала перелік супермаркетів, що працюватимуть цілодобово

Деснянська РДА опублікувала перелік супермаркетів, що працюватимуть цілодобово

ВАЖЛИВЕ

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня – Свириденко

Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

LSE призупинить лістинг Ferrexpo 1 травня: компанія все ще у переговорах щодо докапіталізації на $100 млн

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

ОСТАННЄ

Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

Маркет-молл "Даринок" підсилив пул якірних орендарів, вакантність знизилась до 2,7%

Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

"Оператор ринку" 18 травня проведе черговий курс "Балансуючий ринок та виробники" в рамках своєї освітньої ініціативи

Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн – Кулеба

Нафта впевнено дорожчає в четвер, Brent торгується близько $123,9 за барель

Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

США знову продовжили дедлайн для продажу міжнародних активів "ЛУКОЙЛу", тепер до 30 травня – OFAC

Кабмін виділив додаткові 2 млрд грн на єВідновлення – Свириденко

Вимога МВФ щодо ПДВ для ФОП може бути відтермінована, але не знята – міністр фінансів Марченко

