Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

Кабінет міністрів запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію: газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних: об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія); систем накопичення енергії; мікромереж і локальних автономних енергосистем", – написала вона у Телеграмі.

За словами Свириденко, різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава.

"Підтримка поширюється на кредити від EUR1 млн до EUR25 млн у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій – від EUR500 тис) строком до 5 років із можливістю відтермінування відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців. Запуск програми – 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку (НУР). Подати заявку можна через уповноважені банки", – уточнила вона.

Прем’єрка зазначила, що від початку роботи з реалізації Планів стійкості уже додано 162 МВт розподіленої генерації по країні, втім, метою уряду є забезпечення 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури.