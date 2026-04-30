Маркет-молл "Даринок" підсилив пул якірних орендарів, вакантність знизилась до 2,7%

Маркет-молл "Даринок" в рамках реновації посилив пул якірних орендарів, у квітні відкрився супермаркет АТБ, магазин товарів для дому Епіцентр Home та аутлет одягу Discounterra, за рахунок цього показник вакантної площі по об’єкту знизився до 2,7%, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі CEO City Capital Group, яка є керуючою компанією маркет-моллу.

"Ядро основної аудиторії "Даринку" становлять жінки двох вікових категорій: до 32 років та 36–55 років. У 60% відвідувачів є діти до 12 років. У середньому вони проводять у маркет-моллі 4-4,5 години. Наше ключове завдання — максимально задовольнити потреби сімейної аудиторії. Посилення пулу якорів АТБ та Епіцентр Home повністю відповідає цій стратегії та сприятиме зростанню футфолу", - зазначив CEO City Capital Group Андрій Федоров.

Уточнюється, що АТБ розташований на першому поверсі, його загальна площа 1300 кв.м, на полицях якого представлено 3,5–3,7 тис найменувань продуктів та товарів першої необхідності. Орендна площа Епіцентр Home складає 800 кв. м, аутлету жіночого та чоловічого одягу Discounterra - 230 кв. м.

Інші якірні орендарі маркет-моллу Даринок – найбільший на лівому березі дитячий розважальний центр Smile Park (5 тис кв. м), "Територія Мінімальних Цін" (2,5 тис кв. м), Comfy (750 кв. м), Sinsay (700 кв. м). Завдяки відкриттю Smile Park у 2025 році річний приріст трафіку склав 5%. Загалом на Даринку наразі працює понад 900 орендарів.

В майбутніх планах об’єкту подальша стратегічна оптимізація пулу орендарів та ре концепція tenant-mix за рахунок відомих міжнародних гравців (найближчим часом очікується відкриття двох великих мережевих ритейлерів), відкриття найбільшого в Києві квіткового магазину Gurt (1350 кв. м), а також збільшення товарів для дому і сімейного відпочинку одним з найвідоміших мережевих магазинів представлених в Україні.

"Даринок" — найбільший в Києві маркет-молл сімейного типу. На загальній площі у 68 тис кв. м. розташовано 7 торгових залів, де працює понад 900 магазинів і торгових місць. Орендна площа становить 45,1 тис кв. м. В 2025 році його відвідали 4,3 млн чоловік, при цьому приблизно 60% відвідувачів становила сімейна аудиторія. Показник вакантності по об’єкту – 2,7%.