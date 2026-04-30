"Оператор ринку" 18 травня проведе черговий курс "Балансуючий ринок та виробники" в рамках своєї освітньої ініціативи

АТ "Оператор ринку" 18 травня в рамках своєї освітньої ініціативи, спрямованої на підвищення обізнаності учасників ринку електроенергії, проведе черговий спеціалізований курс "Балансуючий ринок та виробники", повідомило товариство на сайті.

Воно зазначило, що такий курс вже відбувся 28 квітня і мав практичну спрямованість: дозволив учасникам опанувати теоретичні основи та розібрати реальні кейси з ринку.

Як зазначає "Оператор ринку" балансуючий ринок – один з найскладніших сегментів ринку, де точність прогнозування та оперативність рішень безпосередньо впливають на фінансові результати учасників.

"Консультації також включають покрокове пояснення процесів взаємодії з оператором системи передачі, виконання диспетчерських команд і реагування на нестандартні ситуації. Такий формат дозволить сформувати системне бачення ролі виробників у забезпеченні балансу енергосистеми", – наголошує "Оператор ринку".

Як повідомлялося, у 2024 році "Оператор ринку" запровадив освітньо-соціальну програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку е/е. Станом на середину березня 2026 року програму пройшло майже 800 осіб. Усі кошти, отримані від наданих консультацій, спрямовуються на підтримку Збройних Сил України – за даними на березень, обсяг допомоги ЗСУ з реалізації програми перевищив 7 млн грн.

Програма проходить у форматі професійного інтенсиву від теорії до реальних кейсів та включає такі пакети: "Модель ринку" (базовий курс для розуміння логіки функціонування енергосистеми, сегментів ринку, а також принципів формування ціни та торгівлі електроенергією), "Зелений+" (присвячений роботі виробників з ВДЕ та УЗЕ, умовам продажу електроенергії за різними сценаріями та перспективам інтеграції ВДЕ в ринок), "Розподілена генерація" (фокус на розвитку локальної генерації, механізмах балансування, участі малих виробників у ринку та технічних особливостях інтеграції в енергосистему), "Балансуючий ринок та виробники" (детальна інформація про можливості на ринку саме для виробників та принципи балансування системи, зокрема команди, розрахунки та взаємодія на балансуючому ринку). До проведення консультацій долучаються, зокрема, НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець", ПрАТ "Укргідроенерго", група компаній-учасників ринку, а також фахівці АТ "Оператор ринку".

Зокрема, 31 березня у рамках програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електроенергії відбувся курс "Розподілена генерація".

